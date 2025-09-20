search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 06:38
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

20.09.2025 06:20

Ρυζόγαλο με στρώσεις καραμελωμένου ζαχαρούχου (dulce de leche)

20.09.2025 06:20
rizogalo_zaxarouxo

Πεντανόστιμη πουτίγκα ρυζιού (ρυζόγαλο) με εναλλασσόμενα στρώματα πλούσιου καραμελωμένου γάλακτος, που ετοιμάζεται εύκολα και θα την λατρέψει όλη η οικογένεια, χάρη στη γλυκιά της γεύση.

Παρασκευάζεται με 4 είδη γάλακτος και σερβίρεται σε ατομικά βαζάκια για να μπορεί να μεταφερθεί στο σχολείο, στο γραφείο, ακόμα και στην εκδρομή ή σε πάρτυ.

Υλικά για τη Συνταγή 

1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα ή αρμπόριο

1 κανελόξυλο

2 μοσχοκάρφια

4 φλιτζάνια γάλα πλήρες

1 κουτί γάλα ζαχαρούχο

1 κουτί γάλα εβαπορέ

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζάνι καραμελωμένο γάλα (dulce de leche) + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

Κανέλα σκόνη για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι, βάλτε το ρύζι, το ξύλο κανέλας, τα γαρύφαλλα και το πλήρες γάλα. Μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να αρχίσει να βράζει.

2. Στη συνέχεια, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή, σκεπάστε με το καπάκι και σιγοβράστε μέχρι να μαλακώσει το ρύζι, περίπου για 20-25 λεπτά.

3. Προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα, το εβαπορέ και το αλάτι. Συνεχίστε το μαγείρεμα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας, μέχρι να πήξει, σε περίπου 20 λεπτά.

4. Μόλις είναι έτοιμο, προσθέστε το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατέψτε καλά για να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε να κρυώσει ελαφρώς.

5. Για να στήσετε το γλυκό, ρίξτε σε ένα διάφανο βαζάκι μερικές κουταλιές ρυζόγαλο και μια λεπτή στρώση καραμελωμένου γάλακτος. Συνεχίστε να εναλλάσσετε τα στρώματα, τελειώνοντας με μια γενναιόδωρη στρώση από το ρυζόγαλο.

6. Πασπαλίστε με λίγη κανέλα και, αν θέλετε, περιχύστε και με λίγο καραμελωμένο γάλα επιπλέον. Σερβίρετέ το επιδόρπιο ζεστό, σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύο από το ψυγείο.

Διαβάστε επίσης:

Ινδικό ψωμάκι νάαν, αφράτο και βουτυράτο

Πανεύκολο και ακαταμάχητο μπανόφι (βρετανική τάρτα καραμέλας)

Ανδαλουσιανές τηγανίτες γαρίδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα τo κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή

anne hidalgo 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο Παρίσι: Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό φέρεται να αγόραζε Burberry και Dior με έξοδα του Δήμου

moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Αμετάβλητη η βαθμολογία της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερό outlook

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

paok basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketball Champions League: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 79-67 τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία και πέρασε στα ημιτελικά – Επόμενο εμπόδιο η Μπούρσασπορ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 05:29
palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα τo κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή

anne hidalgo 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο Παρίσι: Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό φέρεται να αγόραζε Burberry και Dior με έξοδα του Δήμου

moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Αμετάβλητη η βαθμολογία της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερό outlook

1 / 3