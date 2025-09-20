Ρυζόγαλο με στρώσεις καραμελωμένου ζαχαρούχου (dulce de leche)

Πεντανόστιμη πουτίγκα ρυζιού (ρυζόγαλο) με εναλλασσόμενα στρώματα πλούσιου καραμελωμένου γάλακτος, που ετοιμάζεται εύκολα και θα την λατρέψει όλη η οικογένεια, χάρη στη γλυκιά της γεύση.

Παρασκευάζεται με 4 είδη γάλακτος και σερβίρεται σε ατομικά βαζάκια για να μπορεί να μεταφερθεί στο σχολείο, στο γραφείο, ακόμα και στην εκδρομή ή σε πάρτυ.

Υλικά για τη Συνταγή

1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα ή αρμπόριο

1 κανελόξυλο

2 μοσχοκάρφια

4 φλιτζάνια γάλα πλήρες

1 κουτί γάλα ζαχαρούχο

1 κουτί γάλα εβαπορέ

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζάνι καραμελωμένο γάλα (dulce de leche) + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

Κανέλα σκόνη για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι, βάλτε το ρύζι, το ξύλο κανέλας, τα γαρύφαλλα και το πλήρες γάλα. Μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να αρχίσει να βράζει.

2. Στη συνέχεια, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή, σκεπάστε με το καπάκι και σιγοβράστε μέχρι να μαλακώσει το ρύζι, περίπου για 20-25 λεπτά.

3. Προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα, το εβαπορέ και το αλάτι. Συνεχίστε το μαγείρεμα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας, μέχρι να πήξει, σε περίπου 20 λεπτά.

4. Μόλις είναι έτοιμο, προσθέστε το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατέψτε καλά για να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε να κρυώσει ελαφρώς.

5. Για να στήσετε το γλυκό, ρίξτε σε ένα διάφανο βαζάκι μερικές κουταλιές ρυζόγαλο και μια λεπτή στρώση καραμελωμένου γάλακτος. Συνεχίστε να εναλλάσσετε τα στρώματα, τελειώνοντας με μια γενναιόδωρη στρώση από το ρυζόγαλο.

6. Πασπαλίστε με λίγη κανέλα και, αν θέλετε, περιχύστε και με λίγο καραμελωμένο γάλα επιπλέον. Σερβίρετέ το επιδόρπιο ζεστό, σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύο από το ψυγείο.

Διαβάστε επίσης:

Ινδικό ψωμάκι νάαν, αφράτο και βουτυράτο

Πανεύκολο και ακαταμάχητο μπανόφι (βρετανική τάρτα καραμέλας)

Ανδαλουσιανές τηγανίτες γαρίδας