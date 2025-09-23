«Ερμηνείες Εικόνων» στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Μια πρωτότυπη σειρά εικαστικών δράσεων και δημιουργικών εργαστηρίων, με αφορμή τα έργα «Ερμηνείες Εικόνων» των καλλιτεχνών Ricardo Marín Viadel και Asunción Jódar Miñarro, εμπνευσμένα από τα εκθέματα του Μουσείου, παρουσιάζει τις επόμενες ημέρες, στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, πρόκειται για μια πρωτότυπη καλλιτεχνική προσέγγιση, που γεννιέται στον χώρο του μουσείου, εμπλέκει δημιουργικά το κοινό και επανερμηνεύει την πολιτιστική κληρονομιά με εργαλεία της σύγχρονης τέχνης.

Μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών παραδόσεων, αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά με συμμετοχικό τρόπο: με την τέχνη να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ εποχών, τόπων και πολιτισμών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δράσεις για την Εκπαιδευτική Κοινότητα

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00-14:00

Σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς εικαστικών τεχνών

Τίτλος: Μαθαίνοντας μέσα από τις Εικόνες

Ένα βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που διερευνά πώς η τέχνη και η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου μέσα στο μουσείο.

Πέμπτη & Παρασκευή 25-26 Σεπτεμβρίου 2025

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τίτλος: Μικροί δημιουργοί, μεγάλα έργα

Η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται αφετηρία για νέες εικόνες και προσωπικές ερμηνείες. Με την τέχνη ως γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και τη φαντασία, οι μαθητές δημιουργούν έργα που θα παρουσιαστούν ως μέρος μιας ανοιχτής, συλλογικής εγκατάστασης στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.

Δημιουργική Παρουσίαση & Διάλεξη για το Κοινό

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

18:00 | Διάλεξη: Η πολιτιστική κληρονομιά μέσα από το βλέμμα της σύγχρονης τέχνης

Μια ανοιχτή συζήτηση για τη δύναμη της σύγχρονης τέχνης να συνομιλεί με την ιστορία, να εμπνέεται από αυτήν και να την επανερμηνεύει με σεβασμό και φαντασία.

19:00 | Εικαστική παρουσίαση: Ερμηνείες Εικόνων

Το κοινό καλείται να ανακαλύψει πώς μοτίβα, μορφές και σύμβολα από το παρελθόν εμπνέουν νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Επαναλαμβανόμενα στοιχεία από παραδοσιακές εικόνες, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις — εμπνευσμένα από τη βυζαντινή τέχνη και τη θρησκευτική εικονογραφία — γίνονται αφετηρία για σύγχρονες δημιουργίες, αναδεικνύοντας τη ζωντανή συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

