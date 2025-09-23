search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 09:31

«Ερμηνείες Εικόνων» στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

23.09.2025 09:31
VIZANTINOMOUSEIO_VEROIAS

Μια πρωτότυπη σειρά εικαστικών δράσεων και δημιουργικών εργαστηρίων, με αφορμή τα έργα «Ερμηνείες Εικόνων» των καλλιτεχνών Ricardo Marín Viadel και Asunción Jódar Miñarro, εμπνευσμένα από τα εκθέματα του Μουσείου, παρουσιάζει τις επόμενες ημέρες, στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, πρόκειται για μια πρωτότυπη καλλιτεχνική προσέγγιση, που γεννιέται στον χώρο του μουσείου, εμπλέκει δημιουργικά το κοινό και επανερμηνεύει την πολιτιστική κληρονομιά με εργαλεία της σύγχρονης τέχνης.

Μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών παραδόσεων, αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά με συμμετοχικό τρόπο: με την τέχνη να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ εποχών, τόπων και πολιτισμών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δράσεις για την Εκπαιδευτική Κοινότητα

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00-14:00

Σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς εικαστικών τεχνών

Τίτλος: Μαθαίνοντας μέσα από τις Εικόνες

Ένα βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που διερευνά πώς η τέχνη και η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου μέσα στο μουσείο.

Πέμπτη & Παρασκευή 25-26 Σεπτεμβρίου 2025

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τίτλος: Μικροί δημιουργοί, μεγάλα έργα

Η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται αφετηρία για νέες εικόνες και προσωπικές ερμηνείες. Με την τέχνη ως γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και τη φαντασία, οι μαθητές δημιουργούν έργα που θα παρουσιαστούν ως μέρος μιας ανοιχτής, συλλογικής εγκατάστασης στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.

Δημιουργική Παρουσίαση & Διάλεξη για το Κοινό

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

18:00 | Διάλεξη: Η πολιτιστική κληρονομιά μέσα από το βλέμμα της σύγχρονης τέχνης

Μια ανοιχτή συζήτηση για τη δύναμη της σύγχρονης τέχνης να συνομιλεί με την ιστορία, να εμπνέεται από αυτήν και να την επανερμηνεύει με σεβασμό και φαντασία.

19:00 | Εικαστική παρουσίαση: Ερμηνείες Εικόνων

Το κοινό καλείται να ανακαλύψει πώς μοτίβα, μορφές και σύμβολα από το παρελθόν εμπνέουν νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Επαναλαμβανόμενα στοιχεία από παραδοσιακές εικόνες, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις — εμπνευσμένα από τη βυζαντινή τέχνη και τη θρησκευτική εικονογραφία — γίνονται αφετηρία για σύγχρονες δημιουργίες, αναδεικνύοντας τη ζωντανή συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

afisa_veroia

Διαβάστε επίσης:

Η Πύλη της Κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού επανέρχεται σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας, το Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, από τις 6 Οκτωβρίου

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HakyungLee
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες – Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία

mitsotakis_KO_ND_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

pyrros-dimas-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

PAPASTAVROU-232
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

aodos new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:27
HakyungLee
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες – Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία

mitsotakis_KO_ND_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

pyrros-dimas-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

1 / 3