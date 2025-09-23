H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

Με αίσθημα εκτίμησης και σεβασμού προς το έργο που επιτελούν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, η Choose, εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας, συμβουλευτικής και τεχνολογικών υπηρεσιών, προχώρησε πρόσφατα στη δωρεά 49 επιχειρησιακών στολών μοτοσικλετιστών στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Η δωρεά περιλαμβάνει χιτώνια θερινά και περισκελίδες μοτοσικλετιστών, που ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΛ.ΑΣ. και παραδόθηκαν για την κάλυψη αναγκών της Β΄ Υποδιεύθυνσης Άμεσης Επέμβασης, ενισχύοντας τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Διεύθυνσης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Choose, κ. Γιάννης Δέτσης, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί για εμάς μια ελάχιστη έκφραση εκτίμησης προς το απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες της Άμεσης Δράσης με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε να συμβάλουμε, έστω και σε μικρή κλίμακα, στη διευκόλυνση της αποστολής τους και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Η θετική ανταπόκριση της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης μας τιμά και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε φορείς που προσφέρουν καθημερινά ουσιαστικό έργο στο κοινωνικό σύνολο.»

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Choose επιδιώκει να αναδείξει έμπρακτα τον ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στην ενίσχυση των θεσμών που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ευημερία της κοινωνίας. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση δράσεων που αντανακλούν τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η στήριξη αυτή αντανακλάται τελικά στον ίδιο τον πολίτη, καθώς ενισχύεται η δυνατότητα της Άμεσης Δράσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις καθημερινές ανάγκες προστασίας του.

Λίγα λόγια για την Choose

Η Choose είναι μια ελληνική εταιρεία με πορεία άνω των 20 ετών στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και της στρατηγικής συμβουλευτικής. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσα από τρεις βασικούς άξονες: Επικοινωνία, Συμβουλευτική και Τεχνολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και να επιτυγχάνουν σταθερή ανάπτυξη.

Αυτό που διαφοροποιεί την Choose είναι η ολιστική 360° προσέγγιση που εφαρμόζει. Με μια ομάδα περισσότερων από 120 εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρεία αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του ελληνικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία. Με οδηγό τις αξίες της — Αξιοπιστία, Ευελιξία, Πάθος και Σεβασμό — η Choose σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πελάτες της.