search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 09:59
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 08:20

Η ALUMIL καταγράφει ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ενισχύοντας ηγετική θέση στον αλουμίνιο

23.09.2025 08:20
alumil_egypt_new

Ισχυρή οικονομική επίδοση και αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέδειξε η ALUMIL στο Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών και 72% στα καθαρά κέρδη, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον διεθνή κλάδο του αλουμινίου. Η εταιρεία κατάφερε να συνδυάσει την ανάπτυξη με στρατηγική διαχείριση κινδύνων απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών και συναλλάγματος, αξιοποιώντας παράλληλα επενδύσεις σε καινοτομία και βιώσιμες πρακτικές για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε πάνω από 60 αγορές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 248,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (214,8 εκατ.). Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ., αυξημένα κατά 11,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν άνοδο 44,6%, φτάνοντας τα 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 72% από 9,0 εκατ. το 2024. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 29,9 εκατ., αυξημένα κατά 15%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 34,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17,1% σε σχέση με 29,1 εκατ. το 2024.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 134,0 εκατ., αυξημένος κατά 2,8% έναντι 130,4 εκατ. το 2024. Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση 8%, διαμορφούμενα σε 21,8 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 22%, φτάνοντας τα 6,1 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 56,8% από 3,7 εκατ. πέρυσι. Το EBITDA μειώθηκε κατά 35,1%, φτάνοντας τα 8,5 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν οριακά κατά 2,4%, φτάνοντας τα 14,9 εκατ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, τόνισε: «Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της ALUMIL. Με συνέπεια στην καινοτομία και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 60 αγορές. Οι επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βιώσιμες πρακτικές ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας».

Σχετικά με τις αυξήσεις τιμών αλουμινίου, τη μεταβολή του ευρώ έναντι του δολαρίου και τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ, ο κ. Μυλωνάς επισήμανε ότι ο Όμιλος εφαρμόζει συστηματικές τεχνικές αντιστάθμισης, με ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών και διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, εξασφαλίζοντας σταθερά περιθώρια κέρδους. Η τιμολόγηση σε αγορές με τοπικό νόμισμα, όπως η Τουρκία, γίνεται με ρήτρα ευρώ και άμεση μετατροπή μέσω τραπέζης.

Ο Όμιλος εξηγεί ότι οι δασμοί των ΗΠΑ δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα, καθώς τα έργα που εξάγει δεν περιορίζονται σε προφίλ αλουμινίου αλλά περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα project υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, οι λιανικές τιμές ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, περιορίζοντας τη συμπίεση των περιθωρίων.

Η ALUMIL διαχωρίζει τις συναλλαγματικές επιδράσεις από τις συναλλαγές, που καλύπτονται προληπτικά, από τις λογιστικές μετατροπές θυγατρικών, οι οποίες επηρεάζουν μόνο τα ίδια κεφάλαια και όχι το EBITDA ή τις λειτουργικές ταμειακές ροές. Η γεωγραφική διασπορά του κύκλου εργασιών και η κάθετη οργάνωση της παραγωγής λειτουργούν ως φυσικοί μηχανισμοί απορρόφησης κραδασμών, διασφαλίζοντας ανθεκτική κερδοφορία.

Ο κ. Μυλωνάς κατέληξε: «Η ALUMIL συνεχίζει να αποδεικνύει ότι διαθέτει την εμπειρία, τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και τη διορατικότητα για να μετατρέπει την εξωστρέφεια σε αξία για μετόχους, εργαζόμενους και συνεργάτες».

Διαβάστε επίσης

Lamda: Βγάζει προς πώληση επιπλέον 470 σπίτια του Ελληνικού στην αγορά

Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πανελλαδική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων, συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας – «Συνθήκες εργασιακής εξάντλησης»

kimmel_oscars
MEDIA

Jimmy Kimmel: Τα «επειδή» και τα «αλλά» της επιστροφής του έπειτα από τη σύντομη(;) «εξορία» του

nosokomeio kat 876- new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο ΚΑΤ: «Κλείνετε τα ραντεβού σας με τους γιατρούς μας στο MyHealth App»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος με κλεμμένη μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε περιπολικό

TRAPEZA-KYPROY
BUSINESS

Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια της για την ελληνική αγορά, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στο ΧΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

mister boutia
LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 09:58

Πανελλαδική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων, συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας – «Συνθήκες εργασιακής εξάντλησης»

kimmel_oscars
MEDIA

Jimmy Kimmel: Τα «επειδή» και τα «αλλά» της επιστροφής του έπειτα από τη σύντομη(;) «εξορία» του

nosokomeio kat 876- new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο ΚΑΤ: «Κλείνετε τα ραντεβού σας με τους γιατρούς μας στο MyHealth App»

1 / 3