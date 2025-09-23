Η ALUMIL καταγράφει ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ενισχύοντας ηγετική θέση στον αλουμίνιο

Ισχυρή οικονομική επίδοση και αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέδειξε η ALUMIL στο Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών και 72% στα καθαρά κέρδη, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον διεθνή κλάδο του αλουμινίου. Η εταιρεία κατάφερε να συνδυάσει την ανάπτυξη με στρατηγική διαχείριση κινδύνων απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών και συναλλάγματος, αξιοποιώντας παράλληλα επενδύσεις σε καινοτομία και βιώσιμες πρακτικές για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε πάνω από 60 αγορές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 248,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (214,8 εκατ.). Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ., αυξημένα κατά 11,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν άνοδο 44,6%, φτάνοντας τα 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 72% από 9,0 εκατ. το 2024. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 29,9 εκατ., αυξημένα κατά 15%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 34,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17,1% σε σχέση με 29,1 εκατ. το 2024.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 134,0 εκατ., αυξημένος κατά 2,8% έναντι 130,4 εκατ. το 2024. Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση 8%, διαμορφούμενα σε 21,8 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 22%, φτάνοντας τα 6,1 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 56,8% από 3,7 εκατ. πέρυσι. Το EBITDA μειώθηκε κατά 35,1%, φτάνοντας τα 8,5 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν οριακά κατά 2,4%, φτάνοντας τα 14,9 εκατ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, τόνισε: «Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της ALUMIL. Με συνέπεια στην καινοτομία και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 60 αγορές. Οι επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βιώσιμες πρακτικές ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας».

Σχετικά με τις αυξήσεις τιμών αλουμινίου, τη μεταβολή του ευρώ έναντι του δολαρίου και τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ, ο κ. Μυλωνάς επισήμανε ότι ο Όμιλος εφαρμόζει συστηματικές τεχνικές αντιστάθμισης, με ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών και διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, εξασφαλίζοντας σταθερά περιθώρια κέρδους. Η τιμολόγηση σε αγορές με τοπικό νόμισμα, όπως η Τουρκία, γίνεται με ρήτρα ευρώ και άμεση μετατροπή μέσω τραπέζης.

Ο Όμιλος εξηγεί ότι οι δασμοί των ΗΠΑ δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα, καθώς τα έργα που εξάγει δεν περιορίζονται σε προφίλ αλουμινίου αλλά περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα project υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, οι λιανικές τιμές ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, περιορίζοντας τη συμπίεση των περιθωρίων.

Η ALUMIL διαχωρίζει τις συναλλαγματικές επιδράσεις από τις συναλλαγές, που καλύπτονται προληπτικά, από τις λογιστικές μετατροπές θυγατρικών, οι οποίες επηρεάζουν μόνο τα ίδια κεφάλαια και όχι το EBITDA ή τις λειτουργικές ταμειακές ροές. Η γεωγραφική διασπορά του κύκλου εργασιών και η κάθετη οργάνωση της παραγωγής λειτουργούν ως φυσικοί μηχανισμοί απορρόφησης κραδασμών, διασφαλίζοντας ανθεκτική κερδοφορία.

Ο κ. Μυλωνάς κατέληξε: «Η ALUMIL συνεχίζει να αποδεικνύει ότι διαθέτει την εμπειρία, τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και τη διορατικότητα για να μετατρέπει την εξωστρέφεια σε αξία για μετόχους, εργαζόμενους και συνεργάτες».

