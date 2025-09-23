«Η Εκπαίδευση είναι Φως» – 3ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ “Συνύπαρξη” 26-27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η ανάδειξη της κοινής ιστορίας και των κοινών βιωμάτων των ανθρώπων και η συνειδητοποίηση ενός κόσμου που χωράει πολλούς διαφορετικούς κόσμους αποτελούν τους στόχους του Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ Συνύπαρξη 2025 με τίτλο «Η Εκπαίδευση είναι Φως».

Ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης ακούγεται από τα χείλη του Μοχάμεντ, πρώην μαθητή του campus προσφύγων της Ριτσώνας, φοιτητή πλέον στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος μιλά στο ντοκιμαντέρ που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μετά την περσινή του επιτυχία, που κατάφερε με τις ποικιλόμορφες δράσεις του να φέρει τους πολίτες του Ταύρου και τις συλλογικότητες που τον απαρτίζουν σε επαφή με μεταναστευτικές κοινότητες, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι οι άνθρωποι, όταν «συναντιούνται» σε όλα τα επίπεδα, όσο διαφορετικές κι αν είναι οι καταβολές τους, μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά και δημιουργικά.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 και 28 Σεπτεμβρίου, με την πρώτη μέρα να είναι αφιερωμένη στα σχολεία φυλακών ανηλίκων, τη δεύτερη στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και η τρίτη στα σχολεία προσφυγικών campus. Σκοπός είναι η ανάδειξη τού σημαντικού πολιτιστικού έργου που παράγεται μέσα στα σχολεία αυτά από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στα δύο πρώτα χρόνια του Φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν πολλές συλλογικότητες. Αναδείχθηκε η προσφυγική ιστορία του Ταύρου, η εσωτερική μετανάστευση, αλλά και οι σύγχρονοι μετανάστες και πρόσφυγες που όλοι μαζί διαμορφώνουν τη γειτονιά μας. Τη δεύτερη χρονιά αναδείχθηκε η πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στον πολιτισμό και η ορατότητα της LGBTQI κοινότητας. Επιπλέον, διοργανώθηκε μια μέρα αφιερωμένη στα παιδιά, με παιδικά παραμύθια από μεταναστευτικές κοινότητες στις γλώσσες των μεταναστών και των προσφύγων.

Μέσα από εκθέσεις, συζητήσεις και προβολές, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης επιχειρεί να φέρει κοντά ανθρώπους για να μοιραστούν κοινές αλλά και διαφορετικές εμπειρίες. Σε μία προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες συμπεριληπτικές κοινότητες σε μία εποχή το έχει τόσο ανάγκη. Οι ποικίλες δράσεις του επιδιώκουν την πραγματική διείσδυση στον αστικό ιστό, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών καταβολών και ταυτοτήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26/9 ώρα 19:00

• Έκθεση με δημιουργίες κρατουμένων από τα πολιτιστικά προγράμματα των φυλακών Αυλώνας.

• Έργα μαθητών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των προαιρετικών προγραμμάτων κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Χειροποίητα τσαντάκια των μαθητών. Παρουσίαση Power point με σύντομο ιστορικό και δράσεις του σχολείου. Βίντεο από έκθεση ζωγραφικής, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ιδρυμα ΕΡΜΗΣ για ΑΜΕΑ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2025 με έργα των μαθητών.

27/9 ώρα 19:00

Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

“Το ταξίδι της ζωής μου”, γραφές και δραματοποιήσεις εμπειριών ζωής

των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Περιστερίου.

“Προσωπικότητες που μας εμπνέουν”, μικρές περιδιαβάσεις σε πρόσωπα και καταστάσεις – αφορμές ζωντανής πράξης.

Παρουσίαση των παρακάτω ταινιών σε συνεργασία με τον “ΚΑΡΠΟ”

-“ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ”– ΔΙΑΡΚΕΙΑ 06.39

-“ΤΟ ΔΩΡΟ”- ΔΙΑΡΚΕΙΑ 05.18

-“ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ” – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 06.06

«ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ! ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ» και

«ΤΑΦΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ -ΛΑΒΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΙΑ!» Η ποιήτρια και συγγραφέας, Ηρώ Παλαιολόγου απαγγέλλει τα παραπάνω ποιήματα.

Οι ταινίες και τα ποιήματα έχουν αναφορές στο ρατσισμό, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στους πρόσφυγες.

Συμμετέχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων, Καλλιθέας και Περιστερίου.

28/9 ώρα 19:00

• Εκδήλωση – συζήτηση για την εκπαίδευση προσφύγων.

Παρουσίαση ντοκιμαντέρ με ιστορίες από την εκπαίδευση προσφύγων.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Είσοδος Ελεύθερη