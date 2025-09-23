search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:36
23.09.2025 12:17

Καισαριανή: Οδηγοί τσακώθηκαν και ο ένας ψέκασε με σπρέι πιπεριού τον άλλον και την 8χρονη κόρη του

Ένα 8χρονο κορίτσι ήταν το θύμα καβγά μεταξύ του πατέρα της κι ενός άλλου οδηγού, που σημειώθηκε στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κορίτσι βρισκόταν σε μοτοσικλέτα με τον πατέρα της, ο οποίος τσακώθηκε με οδηγό αυτοκινήτου.

Τότε, ο οδηγός του αυτοκινήτου έβγαλε σπρέι πιπεριού και ψέκασε την οκτάχρονη και τον πατέρα της, για να εξαφανιστεί στη συνέχεια.

Ο 46χρονος πατέρας μεταφέρθηκε στο Λαϊκό για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η ανήλικη, σε κατάσταση σοκ, πήγε με τη μητέρα της στο Παίδων.

