Airbnb: Νέο καθεστώς ξανά, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η αγορά των Airbnb φαίνεται ότι μπαίνει σε νέα εποχή — και όχι απαραίτητα πιο ήσυχη. Λίγες εβδομάδες πριν από την εφαρμογή των αυστηρότερων κανόνων για τα ακίνητα τύπου Airbnb, η ΑΑΔΕ αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με αναλυτικές οδηγίες προς ιδιοκτήτες και διαχειριστές.
Στόχος είναι διπλός: από τη μία να υπάρχει πλήρης σαφήνεια για το τι θεωρείται βραχυχρόνια μίσθωση, πώς υπολογίζεται το εισόδημα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις όσων μισθώνουν ακίνητα μέσω Airbnb, και από την άλλη να αποφευχθούν παρερμηνείες ή αβλεψίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμα.
Οι κανόνες τίθενται σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2025, αλλά η αγορά ήδη παρακολουθεί προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια. Οι ιδιοκτήτες κοιτούν τα ημερολόγιά τους, υπολογίζουν ημέρες, δικά τους ή ενοικιαστές, και προετοιμάζονται για τις αλλαγές, ενώ οι διαχειριστές εξετάζουν πώς οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία των ακινήτων τους. Όλα δείχνουν ότι η εποχή των ασαφών μισθώσεων τελειώνει, και όποιος δεν είναι ενημερωμένος κινδυνεύει να μείνει πίσω.
Αναλυτικά, οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν:
Με λίγα λόγια, οι οδηγίες επιχειρούν να φτιάξουν ένα πιο σαφές πλαίσιο στο … χάος της αγοράς Airbnb, οι οποίες θα καθορίζουν τι είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, πώς υπολογίζεται το εισόδημα, ποιοι πρέπει να κάνουν έναρξη και ποιοι ΦΠΑ. Και φυσικά, αφήνουν στους ιδιοκτήτες λίγη δόση ελευθερίας — πάντα υπό το βλέμμα της ΑΑΔΕ, που πλέον παρακολουθεί τα πάντα από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της μίσθωσης.
Διαβάστε επίσης:
Επίδομα παιδιού 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την 4η δόση – Οι ημερομηνίες πληρωμής μέχρι το τέλος του χρόνου
Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα
Τα έσοδα ξεπερνούν τους στόχους αλλά η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η εξάρτηση από τον τουρισμό προβληματίζουν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.