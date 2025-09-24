search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
LIFESTYLE

24.09.2025 12:26

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

24.09.2025 12:26
Στην εκδήλωση του Alpha για την προβολή της σειράς «Porto Leone» όπου πρωταγωνιστεί παραβρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στον ρόλο του.

«Είχα ασχοληθεί με τα κόκκινα φανάρια παλαιότερα. Είχα κάνει μία παράσταση. Το υπόβαθρο της Τρούμπας το γνώριζα πολύ καλά και από βιβλία και από ταινίες, γιατί τώρα δεν έχει απομείνει κάτι από τη δεκαετία του ’60. Έκανα μία διαδρομή για να μπορέσω να υποστηρίξω τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα της εποχής» είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά δεν θα μπορέσει να είναι στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στη Θεσσαλονίκη.

«Θα είμαι στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού, αλλά το βράδυ θα πάω στη δεύτερη πρεμιέρα της Δέσποινας, οπότε Σάββατο βράδυ θα είμαι Θεσσαλονίκη. Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δε θα είμαι. Ζηλεύω τους ανθρώπους που τραγουδάνε αλλά εγώ δεν πατάω ούτε νότα» τόνισε.

BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

kafeneio_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο, ένας ελαφρά τραυματίας

SIMOPOULOS_STRATOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμός για την ΔΕΘ: Επιμένει στο «όχι» ο Σιμόπουλος – Ονομαστική ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

