Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

Στην εκδήλωση του Alpha για την προβολή της σειράς «Porto Leone» όπου πρωταγωνιστεί παραβρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στον ρόλο του.

«Είχα ασχοληθεί με τα κόκκινα φανάρια παλαιότερα. Είχα κάνει μία παράσταση. Το υπόβαθρο της Τρούμπας το γνώριζα πολύ καλά και από βιβλία και από ταινίες, γιατί τώρα δεν έχει απομείνει κάτι από τη δεκαετία του ’60. Έκανα μία διαδρομή για να μπορέσω να υποστηρίξω τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα της εποχής» είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά δεν θα μπορέσει να είναι στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στη Θεσσαλονίκη.

«Θα είμαι στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού, αλλά το βράδυ θα πάω στη δεύτερη πρεμιέρα της Δέσποινας, οπότε Σάββατο βράδυ θα είμαι Θεσσαλονίκη. Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δε θα είμαι. Ζηλεύω τους ανθρώπους που τραγουδάνε αλλά εγώ δεν πατάω ούτε νότα» τόνισε.

