24.09.2025 17:01

«Check in για 2»: Μια συναρπαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού

24.09.2025 17:01
check-in-2

Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο… και κάτι παραπάνω.

Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα… προσβολή στην ελευθερία της.

Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.

Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο … και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος. Η παράσταση «Check-in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία:

Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο. 

Κωμωδία, διάρκεια 80 λεπτά

Συντελεστές

Κείμενο: Μάκης Τσούφης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος

Ερμηνεύουν:  Κωνσταντίνος Καζάκος & Ιωάννα Πηλιχού

Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός

Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

“Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν “ποτέ ξανά”… αλλά ξαναέκαναν κράτηση.”

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΛΙΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ 2025/26

