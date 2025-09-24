Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Κώστας Προβελέγγιος με τη θλιβερή είδηση να γίνεται γνωστή ετεροχρονισμένα μέσα από μια ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε περισσότερες από 50 βιντεοταινίες τη δεκαετία 80-90 με τον Σπύρο Μπιμπίλα να κάνει λόγο για έναν «εργάτη» του θεάτρου.

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελέγγιων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των Ηθοποιών Αλκή και Καίτης Προβελλέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.. Στην δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία «Οι Ομοφυλόφιλοι» με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου… Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη» έγραψε στη δημοσίευσή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

