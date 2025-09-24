search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 11:40

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος

24.09.2025 11:40
proveleggios-new

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Κώστας Προβελέγγιος με τη θλιβερή είδηση να γίνεται γνωστή ετεροχρονισμένα μέσα από μια ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε περισσότερες από 50 βιντεοταινίες τη δεκαετία 80-90 με τον Σπύρο Μπιμπίλα να κάνει λόγο για έναν «εργάτη» του θεάτρου.

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελέγγιων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των Ηθοποιών Αλκή και Καίτης Προβελλέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.. Στην δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία «Οι Ομοφυλόφιλοι» με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου… Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη» έγραψε στη δημοσίευσή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Διαβάστε επίσης:

Μετεγγραφές φοιτητών: Από σήμερα οι αιτήσεις – Προθεσμία και εξαιρέσεις

Ναυτικός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα ισογείου γκαράζ σε πλοίο

Λεωφορεία αντί για τρένα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, λόγω βλάβης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

ethniki-200-xiliometra-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:29
bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

1 / 3