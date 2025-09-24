Έλληνες παιδίατροι: «Ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για παρακεταμόλη και εμβόλια»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων καταγγέλλει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες και επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα εμβόλια και τη λήψη παρακεταμόλης, τις οποίες διατύπωσε τις τελευταίες ημέρες, συνδέοντάς τα αβάσιμα με την εμφάνιση αυτισμού.

«Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία.» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) και συνεχίζει:

«Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει καταρρίψει εδώ και δεκαετίες οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού, ενώ πληθώρα μεγάλων, προοπτικών και μετα-αναλυτικών μελετών έχει τεκμηριώσει την ασφάλεια των εμβολίων (π.χ. Hviid A et al., Ann Intern Med. 2019;170(8):513-520, https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-2101).

Η διάδοση τέτοιων ψευδών ειδήσεων αποθαρρύνει τους γονείς από το να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην αναζωπύρωση νοσημάτων που απειλούν τη ζωή.».

Αντίστοιχα, δεν υφίσταται καμία τεκμηριωμένη συσχέτιση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού.

Η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο αντιπυρετικό και αναλγητικό που χρησιμοποιείται στην παιδιατρική πράξη, όταν χορηγείται στη σωστή δόση.

«Μεμονωμένες υποθέσεις ή ανεπαρκώς σχεδιασμένες μελέτες δεν μπορούν να αμφισβητήσουν δεκαετίες κλινικής εμπειρίας και ισχυρής τεκμηρίωσης.» αναφέρει η ομοσπονδία.

Η ΠΟΜΕΠ θεωρεί ακόμη ότι η εργαλειοποίηση της επιστημονικής αλήθειας για πολιτικούς σκοπούς είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη. Δηλώσεις αυτού του είδους υπονομεύουν τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία των παιδιών και των κοινωνιών μας από λοιμώδη νοσήματα και καλλιεργούν δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη.

Οι Έλληνες παιδίατροι, μέλη της ΠΟΜΕΠ, καλούν τους γονείς να εμπιστεύονται την παιδιατρική κοινότητα και τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τον εμβολιασμό των παιδιών τους και τονίζουν:

«Η προστασία της υγείας των παιδιών δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης».

