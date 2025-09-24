Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε στις τουαλέτες δημοτικού και φωτογράφισε μαθητή

Για παιδική πορνογραφία συνελήφθη 14χρονος στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος εισήλθε στις τουαλέτες δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι και φωτογράφισε μαθητή της Γ’ Δημοτικού.

Την ώρα που ο 14χρονος επιδείκνυε την φωτογραφία, η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία, με αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλαμβάνουν.

Κατασχέθηκε το κινητό του.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Συνελήφθη ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του πλοίου

Οργή Καρυστιανού: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή, τα οστά του παιδιού μου δεν είναι κρατική περιουσία»

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα – Δηλώνει μετανιωμένος