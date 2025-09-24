search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:38
ΕΛΛΑΔΑ

24.09.2025 18:58

Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε στις τουαλέτες δημοτικού και φωτογράφισε μαθητή

24.09.2025 18:58
Για παιδική πορνογραφία συνελήφθη 14χρονος στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος εισήλθε στις τουαλέτες δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι και  φωτογράφισε μαθητή της Γ’ Δημοτικού. 

Την ώρα που ο 14χρονος επιδείκνυε την φωτογραφία, η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία, με αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλαμβάνουν.

Κατασχέθηκε το κινητό του.

