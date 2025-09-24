Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε στις τουαλέτες δημοτικού και φωτογράφισε μαθητή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για παιδική πορνογραφία συνελήφθη 14χρονος στο Γαλάτσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος εισήλθε στις τουαλέτες δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι και φωτογράφισε μαθητή της Γ’ Δημοτικού.
Την ώρα που ο 14χρονος επιδείκνυε την φωτογραφία, η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία, με αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλαμβάνουν.
Κατασχέθηκε το κινητό του.
