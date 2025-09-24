Πρόγραμμα Half Note Jazz Club 10/10 – 3/11

ERIK TRUFFAZ QUARTET



«Ο εμβληματικός τρομπετίστας

ανοίγει την 45η σεζόν ενός χώρου ..θεσμού»!



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club



Ο Erik Truffaz – ένα διαμάντι της ιστορικής Blue Note Records – έρχεται στην Αθήνα με το original κουαρτέτο του, να μας δώσει ένα ξεχωριστό δείγμα των μουσικών επιτευγμάτων του, ανοίγοντας έτσι την 45η και γεμάτη εκπλήξεις σεζόν-ορόσημο, στην jazz σκηνή της πόλης, το Half Note Jazz Club. Για 5 παραστάσεις, από την Παρασκευή 10 μέχρι και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου!



Είναι σίγουρο ότι η μουσική σύνορα δεν γνωρίζει και για την jazz αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. Ο κορυφαίος τρομπετίστας Erik Truffaz – που πρωτοπαρουσιάστηκε με το τότε κουϊντέτο του στην Ελλάδα από το Half Note Jazz Club πριν από 27 χρόνια (!) – έχει καθιερωθεί πλέον στις μέρες μας ως ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως μουσικούς, που έχουν κάνει πράξη ακριβώς αυτή την οπτική για την μουσική.



O Erik Truffaz μυήθηκε μικρός στην μουσική από τον σαξοφωνίστα πατέρα του. Η ζωή του όμως πραγματικά άλλαξε ριζικά όταν πρωτάκουσε το “Kind of Blue” του Miles Davis! Η έμπνευση που του έδωσε ο ήχος του Miles, τον οδήγησε στο Concervatoire της Γενεύης και αργότερα να γίνει μέλος της “L’Orchestre de Suisse Romande”. Η πρώτη μπάντα που έφτιαξε λεγόταν Orange και έπαιζε συνθέσεις δικές του. Η jazz fusion προσέγγιση του σχήματος κατενθουσίασε το κοινό και η Γαλλική επιτροπή Jury du Concours National de la Defense του απένειμε το ‘91 ειδικό βραβείο για την jazz στη χώρα. Το Φεστιβάλ jazz του Montreaux τον παρουσίασε την ίδια χρονιά για πρώτη φορά κι από τότε αρχίζει μία καριέρα ζηλευτή για τον πολυτάλαντο μουσικό, με περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Το 2000 υπέγραψε στην πλέον ιστορική εταιρεία δίσκων στην jazz, η Blue Note Records! Οι δίσκοι του πλέον γίνονται best sellers κι η εξέλιξη του Truffaz είναι πέραν κάθε προσδοκίας.



Από τους λίγους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που έχουν συγκινήσει κόσμο στην Αμερική, ο Erik θα πάει εκεί και θα ηχογραφήσει και θα παίξει με τον μεγάλο Michael Brecker! Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης μετά το 2ο άλμπουμ του στην Blue Note, ξεδίπλωσε την δραστηριότητά του πέρα από τις συναυλίες αφού πλέον δημιουργεί μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, το μπαλέτο, κάνει συμφωνική μουσική αλλά παράγει και μεγάλη δόση ηλεκτρονικής μουσικής. Το ύφος της μουσικής του ξεφεύγει πλέον από την καθαρή jazz ή τις ταμπέλες όπως nu jazz, acid, fusion ambient ή Post Bop κι ακουμπά μουσικές όπως η Ινδική, η Sufi, η Αφρικανική, η ίδια η ροκ, το hip hop με ηλεκτρονική χροιά ή απλά εμπνέεται και κατευθύνεται από την φωνή!



Με περισσότερα από 25 προσωπικά άλμπουμ, πωλήσεις δίσκων που φτάνουν ή ξεπερνούν το εκατομμύριο και δεκάδες συνεργασίες, ο Erik Truffaz συνεργάζεται μ’ όλο το φάσμα των μουσικών ανά τον κόσμο κι έχει πλέον καθιερωθεί ως, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής μουσικής και κουλτούρας γενικότερα.



Στις συναυλίες του με τις οποίες ανοίγει το πρόγραμμα του Half Note Jazz Club για την περίοδο 25’ – 26’ ο Erik Truffaz έχει μαζί του το εκπληκτικό του original κουαρτέτο, που αποτελείται από τον απαράμιλλο μπασίστα και παραγωγό Marcello Giuliani, ιστορικό μέλος της μπάντας του Truffaz, αφού είναι συνοδοιπόρος του για 33 χρόνια και υπεύθυνος για τον ήχο του! Μαζί του ο ξεχωριστός πιανίστας, Alexis Anérilles, και ο υπέροχος ντράμερ Raphael Chassin. Με την μπάντα αυτή ηχογράφησε άλλωστε τα τελευταία κι πολύ επιτυχημένα άλμπουμ του “Rollin’” και “Clap” κομμάτια από τα οποία θα παίξει και στις συναυλίες του στην Αθήνα.



Το Half Note Jazz Club συμπληρώνει φέτος 45 ολόκληρα χρόνια στην παρουσίαση των σπουδαιότερων παγκοσμίως καλλιτεχνών της jazz, του blues και όλων των ειδών της δημιουργικής μουσικής στην γνωστή …απόσταση αναπνοής! Από τις 10 Οκτωβρίου και για 5 ημέρες, ο εμβληματικός Erik Truffaz και το κουαρτέτο του ανοίγουν με τους ευρηματικούς ήχους τους, μια σεζόν ορόσημο. Να είστε εκεί!



Erik Truffaz – Trumpet / effects

Marcello Giuliani – Bass

Alexis Anérilles – Keyboards / Piano

Raphael Chassin – Drums

www.eriktruffaz.net



Info

ERIK TRUFFAZ QUARTET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/erik-truffaz-quartet



FLYING JAZZ TRIO

“Confessions”

Παρουσίαση δίσκου

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club

21:30



Το Flying Jazz Trio επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club, για να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Αθήνα τον ολοκαίνουργιο δίσκο “Confessions” και μια μικρή γεύση από κομμάτια της 15ετής πορείας του γκρουπ, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.



Για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην ελληνική τζαζ κοινότητα, το σχήμα Flying Jazz με την αισθητική και την συνέπεια που το διακρίνει, αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημεία αναφοράς της σκηνής την τελευταία δεκαπενταετία.

Έχοντας δημιουργηθεί κατ’ ουσίαν στην Κέρκυρα από τον κιθαρίστα και συνθέτη Στέφανο Ανδρεάδη, με την πολύτιμη αρωγή του Γιώργου Κοντραφούρη με τον οποίο συνανήκουν στην ομάδα καθηγητών του Ιονίου Πανεπιστημίου και την συμμετοχή αρχικά διάφορων σπουδαίων μουσικών, το γκρουπ έχει στο ενεργητικό του 5 δισκογραφικές εργασίες από το 2010 μέχρι σήμερα.



Στο Half note Jazz Club την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, το Flying Jazz Trio, δηλαδή ο Στέφανος Ανδρεάδης, ο Γιώργος Κοντραφούρης μαζί με τον εκρηκτικό Νίκο Θεσσαλονικεύς στα τύμπανα, θα παρουσιάσουν τον καινούργιο τους δίσκο “Confessions” που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την ΠΚ Music και μερικές από τις επιτυχίες τους από την 15ετή δισκογραφική τους πορεία.



Ο Στέφανος Ανδρεάδης ηγείται του τρίο με καθαρή, μελωδική φωνή στην κιθάρα, συνδυάζοντας στοχαστική συνθετική γραφή με groove και συνεχή αλληλεπίδραση. Μαζί με το έμβλημα της ελληνικής τζαζ Γιώργο Κοντραφούρη, στο Hammond και τον Νικ Θεσσαλονικεύς στα ντραμς, δημιουργούν μια μοντέρνα εκδοχή στον ήχο του organ trio- εκλεπτυσμένη, ψυχωμένη και γεμάτη χαρακτήρα.



Ένα τρίο που γεφυρώνει την παράδοση, τον λυρισμό και την προσωπική έκφραση με ευκολία, για μια μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

https://open.spotify.com/album/5iSGGthILOUW7Ysj1ytjrl



Στέφανος Ανδρεάδης, κιθάρα

Γιώργος Κοντραφούρης, Hammond organ

Νίκος Θεσσαλονικεύς, τύμπανα



Info

FLYING JAZZ TRIO- “CONFESSIONS”

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/flying-jazz-trio-2

Πληροφορίες: 210 9213310

JOHNATHAN BLAKE & PENTAD

“MY LIFE MATTERS”

Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ALL STAR ΜΠΑΝΤΑ & TO NEO PROJECT ΤΟΥ MASTER JAZZ ΝΤΡΑΜΕΡ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 – ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club



Ο φανταστικός Αμερικανός ντράμερ, συνθέτης και bandleader Johnathan Blake, είναι ήδη ένας από τους καθιερωμένους νέους αστέρες της jazz και είναι γνωστός στο Ελληνικό κοινό από τις εμφανίσεις του σε σχήματα διαφόρων άλλων αστέρων της μουσικής αυτής, αλλά ποτέ με την δική του μπάντα! Ο νεωτεριστής βιρτουόζος καλλιτέχνης που πρόσφατα θαυμάσαμε πλάι στον θρύλο Kenny Barron και η γεμάτη ταλέντο μπάντα του, παρουσιάζουν στο Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου την καινούργια φιλόδοξη δουλειά τους αλλά και κομμάτια από την μέχρι τώρα πορεία τους. Όχι τυχαία άλλωστε επιλέγουν το Half Note και την 45η αυτή σεζόν ορόσημο του χώρου, για να συστηθούν στο Αθηναϊκό κοινό με την Pentad, την all star μπάντα του.



Το σχήμα ονομάστηκε έτσι από το (ελληνιστι) πεντάδα ή το γκρουπ των πέντε! Με την Ευρωπαϊκή του περιοδεία και τις συναυλίες του αυτές o κορυφαίος Johnathan Blake παρουσιάζει την καινούργια και πιο προσωπική μέχρι σήμερα δουλειά του, που κυκλοφορεί αυτόν τον Σεπτέμβρη (19), με τίτλο “My Life Matters”από την Blue Note!



O Johnathan Blake γεννήθηκε στην Philadelphia – την πόλη καταγωγής πολλών jazz θρύλων – σε οικογένεια που έχει μεγάλη σχέση με την μουσική αφού ο πατέρας του, ο John Blake jr. ήταν ένας από τους σπουδαιότερους jazz βιολονίστες! Φοίτησε στο William Patterson University και ταυτόχρονα ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά με κορυφαίους ήδη καλλιτέχνες όπως τον Roy Hargrove και τον David Sanchez αλλά και την Oliver Lake Big Band. To άστρο του ήδη ξεχώρισε και το 2006 του απονεμήθηκε το Ascap Young Composers Award για νέους συνθέτες, ενώ έκανε το Masters στην σύνθεση στο Rudgers University πλάι σε ξεχωριστούς καθηγητές. Αν και οι ηχογραφήσεις του είχαν ξεκινήσει από το 1996, ουσιαστικά ήταν στην δεκαετία του 2000 που άρχισε να περιοδεύει με διάφορους φημισμένους καλλιτέχνες κι ορχήστρες. Συνεργάστηκε με την Mingus Big Band (και προτάθηκε για Grammy), τον Roy Hargrove, τον Randy Brecker, τον Russell Malone κι αργότερα με τον Tom Harrell, με τον μεγάλο Dr Lonnie Smith, τον Dave Holland και την τελευταία 15ετία με τον Kenny Barron!



Ήταν η ίδια εποχή που είχε αρχίσει να δημιουργεί τις δικές του μπάντες σαν leader και το 2012 θα βγάλει το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο “The Eleventh Hour” ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο άλμπουμ εξαιρετικά. Από το 2021 θα γίνει καλλιτέχνης της Blue Note records ενώ παράλληλα δημιουργεί την Pentad με την οποία έβγαλε τα προηγούμενα χρόνια δύο εξαιρετικά άλμπουμ και το τελευταίο από αυτούς με τίτλο “Passage” αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου πατέρα του. Για τον υπό κυκλοφορία δίσκο του “My life matters” o ίδιος λέει ότι περιέχει κι έχει εμπνευστεί από την συμπυκνωμένη εμπειρία του σε σχέση με την αδικία σε βάρος των έγχρωμων συνανθρώπων του, ειδικά την εποχή που συνέθεσε την μουσική αυτή (2017) και που κορυφώθηκε αργότερα με την υπόθεση Floyd αλλά είναι πάντα παρούσα. Μέσα από την πολύ σύγχρονη ματιά του στην μουσική ο Blake κουβαλάει την μουσική παράδοση των ανθρώπων που τον ενέπνευσαν αλλά την πάει παραπέρα, μ’ ένα ήχο καινοτόμο, γεμάτο από δυναμικό swing, μπαλάντες της καρδιάς αλλά και με ιδιαίτερα τολμηρά ρυθμικά στοιχεία.



Οι πρώτες αυτές εμφανίσεις στην Αθήνα του κορυφαίου Johnathan Blake και της …πεντάδας του από τις 17 έως και τις 20 Οκτωβρίου, θα είναι ένα ακόμη από τα ξεχωριστά σχήματα που θα συζητούμε για καιρό και που μας επιφυλάσσει γι’ αυτή την κομβική σεζόν το Half Note Jazz Club!



www.johnathanblake.com



JOHNATHAN BLAKE – drums

JOHN ELLIS – saxophone, ewi

FABIAN ALMAZAN – piano, electronics

JALEN BAKER – vibraphone

BEN STREET – bass

https://www.youtube.com/watch?v=0YSbmgHpGPM



Info

JOHNATHAN BLAKE & PENTAD

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 – ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή, Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/johnathan-blake-pentad-half-note/

ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

TRAVELLING THE BALKANS

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Half Note Jazz Club

21:30



Μετά από μια επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία με 20 σταθμούς σε Ελλάδα, Βαλκάνια (Σερβιά, Μαυροβούνιο) κι Ευρώπη (Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία) ο διεθνώς αναγνωρισμένος ακορντεονίστας Θάνος Σταυρίδης επιστρέφει, στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.



Αυτή τη φορά συνοδεύεται από το δυναμικό του ηλεκτρικό κουαρτέτο, παρουσιάζοντας μια εκρηκτική μουσική παράσταση που ενώνει τα παραδοσιακά ηχοχρώματα των Βαλκανίων με τη σύγχρονη μουσική έκφραση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές από τους 4 βραβευμένους δίσκους του, “A Suitcase Full of Dreams”, “Spicy Margarita”, “Ciel” καθώς και τον πιο πρόσφατο δίσκο του με τους Drom με τίτλο “Fygame”, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις – μουσικές διασκευές από τα Βαλκάνια.



Μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και αυθεντικότητα. Ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει λαούς και παραδόσεις μέσα από τη δεξιοτεχνία και την ευαισθησία του Θάνου Σταυρίδη και της ομάδας του. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club!



Θάνος Σταυρίδης – ακορντεόν

Μάριος Μακρής – ηλ. κιθάρα

Γιώτης Κιουρτσόγλου – ηλ. μπάσο

Χρήστος Τάσιος – τύμπανα



Info

ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ – TRAVELING THE BALKANS

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/thanos-stavridis-half-note/

“HAVANATHENS”

BY ROSANNA MAILAN & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Half Note Jazz Club

21:30





Μετά την επιτυχημένη πρώτη της εμφάνιση στο Half Note, η Rosanna Mailan επιστρέφει στη σκηνή του ιστορικού jazz club την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, με το ολοκαίνουριο project της “Havanathens”.



Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι όπου η Κούβα συναντά την Ελλάδα, μέσα από τις ενορχηστρώσεις του σπουδαίου πιανίστα και τζαζίστα Δημήτρη Καλαντζή. Η ελληνική μουσική παντρεύεται με τη λάτιν και τζαζ παράδοση, δημιουργώντας μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ενέργεια.



Στη σκηνή μαζί με τη Rosanna Mailan (φωνή) θα βρεθούν κορυφαίοι μουσικοί:



• Δημήτρης Καλαντζής – πιάνο

• Yoel Soto – μπάσο

• Carlos Menendez – κρουστά

• Δημήτρης Παπαδόπουλος – τρομπέτα



Μια βραδιά γεμάτη λάτιν χρώματα, τζαζ αυτοσχεδιασμούς και μελωδίες που γεφυρώνουν πολιτισμούς και καρδιές, με το κοινό να γίνεται αναπόσπαστο μέρος αυτής της μουσικής γιορτής. Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club!





Info

ROSANNA MAILAN – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ “HAVANATHENS”

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rosanna-mailan-half-note





ΕΥΡΥΔΙΚΗ

“LA BOHEME”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 – ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club





Μετά τις επιτυχημένες – sold out παραστάσεις, η Ευρυδίκη επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του Half Note Jazz Club με την παράσταση “La Bohème” — μια μουσική εμπειρία που ξεχώρισε και αγαπήθηκε από το κοινό. Από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, μας προσκαλεί ξανά σε ένα μουσικό ταξίδι στο Παρίσι.



Ένα νοσταλγικό πέρασμα από τις γειτονιές της Πόλης του Φωτός, μέσα από τραγούδια που άφησαν εποχή και αγαπήθηκαν όσο λίγα. Μελωδίες που ξυπνούν μνήμες και μας μεταφέρουν σε πιο ρομαντικές και ξέγνοιαστες εποχές.



Από τον Charles Aznavour, την Edith Piaf, τον Jacques Brel και τη Dalida μέχρι τη France Gal, τον Joe Dassin και τον George Moustaki, με την Ευρυδίκη να μας αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του μουσικού εαυτού της: αυτή μιας chanson ερμηνεύτριας που ξεπηδά κατευθείαν από το l’Alhambra ή το Théâtre de l’ABC, θυμίζοντάς μας πως η μουσική δε γνωρίζει σύνορα.



Στις δύο ώρες που διαρκεί η παράσταση, η Ευρυδίκη μετατρέπει τη σκηνή σε ένα ολάνθιστο γαλλικό βουλεβάρτο, όπου σχεδόν οσμίζεσαι τα πιο φίνα παριζιάνικα αρώματα και είσαι σχεδόν σίγουρος ότι από κάποια γωνία θα δεις να διασχίζει το δρόμο ο Brel, o Dassin ή ο Moustaki.



Σε αυτό το μελωδικό της ταξίδι την πλαισιώνουν δύο εξαιρετικοί μουσικοί:

O Αντώνης Παλαμάρης στο πιάνο και ο Γιώργος Σχοινάς στο ακορντεόν.



Για τρείς παραστάσεις, από Παρασκευή 24 έως και Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στο Half Note Jazz Club!







Info

ΕΥΡΥΔΙΚΗ “LA BOHEME”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/eurydiki-la-boheme-2/

KOSTAS PATSIOTIS QUARTET

“Childhood Heroes”

Παρουσίαση Νέου Άλμπουμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club

21:30



Ο διακεκριμένος κοντραμπασίστας και συνθέτης Κώστας Πατσιώτης επιστρέφει με το κουαρτέτο του στη σκηνή του Half Note Jazz Club, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ με τίτλο “Childhood Heroes”. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, που θα αναδείξει το προσωπικό του στίγμα μέσα από δύο διαδοχικά σετ, γεμάτα συναίσθημα.



1ο Σετ – “Childhood Heroes”



Το πρώτο μέρος της συναυλίας είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του νέου δίσκου “Childhood Heroes”, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025. Το άλμπουμ αποτελεί μια προσωπική αναδρομή στις μουσικές επιρροές και στα πρότυπα της παιδικής του ηλικίας, μέσα από μια σύγχρονη γλώσσα που συνδυάζει jazz, μεσογειακά και world στοιχεία.



2ο Σετ – “October” (2023)



Στο δεύτερο σετ, ο Κώστας Πατσιώτης και το κουαρτέτο του παρουσιάζουν επιλεγμένα κομμάτια από το ντεμπούτο άλμπουμ “October”, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το “October” παρουσιάστηκε ζωντανά στο Gaia Jazz Festival στην Ινδονησία (Αύγουστος 2025), καθώς και στο πλαίσιο ενός tour 14 συναυλιών σε Τζακάρτα και Μπαλί, αποσπώντας θερμή υποδοχή από το διεθνές κοινό. Επίσης, το άλμπουμ παρουσιάστηκε στο Jazz Club “Assejazz” της Σεβίλλης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIVEMX, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχησή του.

