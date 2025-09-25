Απο νεα αξιολόγηση η χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου – Αγκάθι παραμένει το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ανάπτυξη

Σε νέα φάση αξιολόγησης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας διαδικασίας παρακολούθησης.

Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα εξετάσει την πορεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και πιθανές αναθεωρήσεις στόχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκταμίευση των πόρων.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση βάζει τις τελευταίες πινελιές στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου. Το προσχέδιο θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης στις διαπραγματεύσεις με του ευρωπαϊκούς Θεσμούς για την πορεία των ελληνικών δημοσιονομικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου

Στις συζητήσεις πάντως με τους Ευρωπαικούς θεσμούς το οικονομικό θα προσέλθει με θετικό ισοζύγιο. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο τα δημόσια έσοδα ξεπέρασαν τα 46 δισ. ευρώ, 2,1 δισ. πάνω από τον στόχο, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 10 δισ. ευρώ, όταν η αρχική πρόβλεψη ήταν σχεδόν η μισή. Σύμφωνα με την έκθεση της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες, το πλεόνασμα του 2025 εκτιμάται στο 3,2% του ΑΕΠ, ενώ η Κομισιόν ανεβάζει την πρόβλεψη στο 3,8%, ενισχύοντας το διαπραγματευτικό όπλο της χώρας.

Ωστόσο, ο μεγάλος προβληματισμός παραμένει η ανάπτυξη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία κατέβασε ταχύτητα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο η άνοδος περιορίστηκε στο 0,6%, γεγονός που φέρνει τον μέσο ρυθμό για το πρώτο εξάμηνο στο 1,95%.

Πρόκειται για επιδόσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ.

Από την άλλη, ο τουρισμός αναθεωρεί συνήθως προς τα πάνω τα μεγεθη της ανάπτυξης. Για το 2025 τα μηνύματα συνεχίζουν να είναι θετικά και αυτό τεκμηριώνεται από τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ και της ΤτΕ, σύμφωνα με τα οποία από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τις αρχές Ιουνίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, διαμορφώθηκαν στα 1,073 δισ. ευρώ με άνοδο κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η κίνηση θα παραμείνει ικανοποιητική έως και τα τέλη Οκτωβρίου.

Κρίσιμη παράμετρος είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει μπροστά της 194 ορόσημα έως τον Αύγουστο του 2026. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 65% των διαθέσιμων πόρων, ενώ τον Ιούλιο κατατέθηκε το έκτο αίτημα εκταμίευσης ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εκκρεμεί το δανειακό σκέλος 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί προσωρινά από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Και κάπως έτσι φαίνεται ότι αν και τα πλεονάσματα και τα ισχυρά έσοδα δημιουργούν θετικές εντυπώσεις, η συγκρατημένη ανάπτυξη και οι εκκρεμότητες στο Ταμείο Ανάκαμψης υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που παραμένουν.

Θυμίζουμε πάντως ότι έως στιγμής, η χώρα έχει λάβει 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 65% των συνολικών κονδυλίων που δικαιούται. Από αυτά, τα 12,04 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή δωρεάν χρηματοδότηση. Τον Ιούλιο κατατέθηκε το έκτο αίτημα εκταμίευσης, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να υποβληθεί το έβδομο.

