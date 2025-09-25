Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

Άνοδο 15 θέσεων για την Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας καταγράφει η φετινή έκθεση (Economic Freedom of the World – EFW), που δημοσιεύεται από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute. Η χώρα κατατάσσεται στην 55η θέση μεταξύ 165 χωρών, με συνολική βαθμολογία 7,15/10, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αξιολόγηση βασίζεται σε στοιχεία του 2023 και παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη της οικονομικής ελευθερίας.

Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας μετρά σε ποιο βαθμό οι πολιτικές και οι θεσμοί κάθε χώρας υποστηρίζουν την οικονομική ελευθερία των πολιτών. Η μελέτη του Fraser Institute εκπονείται σε συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων από περίπου 100 χώρες, ανάμεσά τους και το ΚΕΦΙΜ για την Ελλάδα. Ο δείκτης εξετάζει πέντε βασικούς τομείς: το μέγεθος του κράτους, την ποιότητα του νομικού συστήματος και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την πρόσβαση σε σταθερό και ισχυρό νόμισμα, την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο και το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα. Έρευνες σε peer-reviewed επιστημονικά περιοδικά επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες χωρών με υψηλή οικονομική ελευθερία απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, περισσότερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Η φετινή θέση της Ελλάδας την τοποθετεί στο δεύτερο τεταρτημόριο των χωρών που εξετάζονται, ανάμεσα στην Ουρουγουάη και τη Βουλγαρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα κατατάσσεται 22η ανάμεσα σε 27 κράτη-μέλη, με τη Βουλγαρία στην 56η θέση, την Ουγγαρία στην 61η, τη Σλοβενία στην 63η, την Κροατία στην 67η και την Πολωνία στην 76η θέση. Πέρσι, η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ μαζί με την Πολωνία, ενώ η Κροατία βρισκόταν 14 θέσεις υψηλότερα.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη φέτος είναι η Ιρλανδία (6η θέση), η Δανία (9η), η Ολλανδία (10η), το Λουξεμβούργο (11η) και η Φινλανδία (15η), ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει την 20ή θέση με βαθμολογία 7,75/10.

Αναφορικά με τους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα παρουσιάζει:

Μέγεθος του κράτους: 4,88/10 (152η θέση)

Νομικό σύστημα και δικαιώματα ιδιοκτησίας: 6,46/10 (43η θέση)

Σταθερότητα νομίσματος: 9,02/10 (30ή θέση)

Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 8,51/10 (35η θέση)

Κανονιστικό περιβάλλον: 6,89/10 (47η θέση)

Διεθνώς, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις κατατάσσονται η Ζιμπάμπουε και η Βενεζουέλα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σχολίασε ότι η εντυπωσιακή άνοδος της Ελλάδας από την 70ή στην 55ή θέση υποδηλώνει πρόοδο προς ένα πιο ανταγωνιστικό και ελεύθερο οικονομικό περιβάλλον. Παρά την πρόοδο, το μέγεθος και η δομή του κράτους παραμένουν περιοριστικοί παράγοντες. Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των πολιτών μέσω στοχευμένων δράσεων που ενισχύουν την οικονομική ελευθερία.

Διαβάστε επίσης:

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία