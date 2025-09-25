Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 70χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Τραγικό εργατικό δυστύχημα στην Λάρισα, με έναν 70χρονο οικοδόμο να κάνει το τελευταίο του μεροκάματο.

Ο ηλικιωμένος εργάτης έπεσε από σκάλα, ενώ δούλευε σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην περιοχή των Νέων Καρυών.

Την είδηση του θανάτου του 70χρονου έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Λάρισας.

«Έτσι κτίζονται τα “ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ” της πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας! Αυτή είναι η διευκόλυνση – η “δίκαιη” που προτείνει το νέο αντεργατικό τερατούργημα, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο! Αυτό το άθλιο μέλλον θέλουν να μας ετοιμάσουν, να δουλεύουμε μέχρι θανάτου για να κερδίζουν τα αφεντικά! Κανένας εργαζόμενος δεν δουλεύει από χόμπι, μας αναγκάζουν να δουλεύουμε παραπάνω ώρες, να κάνουμε δυο δουλείες, για να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί οι μισθοί και τα μεροκάματα και οι συντάξεις πείνας δεν φτάνουν!», αναφέρει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Λάρισας.

«Η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβέρνησης και η εργοδοσία φέρουν όλη την ευθύνη για τα εγκλήματα στους χώρους εργασίας. Για τα ελλιπή μέτρα προστασίας, με τα μνημόνια έχουν καταργήσει τις μεικτές επιτροπές ελέγχου και στις Επιθεωρήσεις εργασίας δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό να φτάσουν σε όλους τους χώρους να κάνουν ελέγχους. Και φυσικά θέλουν την εργοδοσία να «δουλεύει» ανενόχλητη, να κάνει ότι θέλει, αυτό λοιπόν στις μέρες μας το έχουν βαφτίσει δημοκρατία, να σακατευόμαστε και να πεθαίνουμε για τα κέρδη των λίγων! Αυτό λοιπόν για εμάς λέγεται σύγχρονη μισθωτή σκλαβιά, θέλουν να μας γυρίσουν 200 χρόνια πίσω, με τις 13 ώρες δουλειά την ημέρα! Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς και τα παιδιά μας να ζούμε ως σύγχρονοι σκλάβοι!», προσθέτει απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας, την υποχρεωτική εφαρμογή της ΣΣΕ σε όλο το κλάδο καθώς και τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

