Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ντοκιμαντέρ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ (Video)

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε εικόνες και έγγραφα που λέει ότι συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την ύπαρξή του.

Στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε, η ιρανική τηλεόραση αποκάλυψε δείχνοντας και αντίγραφα διαβατηρίων, την ταυτότητα προσώπων που υποτίθεται ότι είναι Ισραηλινοί επιστήμονες, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Τα πλάνα που μεταδόθηκαν φαίνεται ότι έχουν γυριστεί κρυφά και προέρχονται, σύμφωνα με το κανάλι, από το εσωτερικό του πυρηνικού σταθμού της Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ.

⚡️BREAKING



Iran's Ministry of Intelligence has released classified information about Israel's Secret Nuclear Program



The video shows Iranian spies going inside Israel



Iran has obtained the following information:



● Full IDs, addresses and project details of 189 Israeli… pic.twitter.com/3C0TtkiPni — Iran Observer (@IranObserver0) September 24, 2025

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτούς τους ισχυρισμούς.

BREAKING:



Iranian intelligence has released dozens of images and documents that were taken from Israel's Dimona nuclear site, including photographs of the site and passports belonging to scientists. pic.twitter.com/GkccwKSTcs — Current Report (@Currentreport1) September 24, 2025

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται και «προσωπικές» φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Σε μια από αυτές ο Γκρόσι αγκαλιάζει κάποιον που φοράει τη στολή της Μίνι Μάους, της αγαπημένης του Μίκι Μάους.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ τους, τον Ιούνιο, η πολιτική ηγεσία του Ιράν πνέει μένεα κατά του ΔΟΑΕ και του γενικού διευθυντή τους, τους οποίους θεωρεί συνένοχους. Η Τεχεράνη κατηγορεί κυρίως τον ΔΟΑΕ επειδή δεν καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα –και στη συνέχεια τα αμερικανικά– στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ, που θεωρεί υπαρξιακή απειλή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δεν έχει πει ποτέ ξεκάθαρα αν διαθέτει ή όχι πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (Sipri), η χώρα έχει 90 πυρηνικές κεφαλές.

Τον Ιούνιο, το Ιράν υποστήριξε ότι κατάφερε να αποκτήσει «χιλιάδες» απόρρητα έγγραφα για το Ισραήλ.

