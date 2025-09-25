Jumbo: Καταγράφει αύξηση τζίρου και επενδύσεις σε καταστήματα e-commerce και υποδομές για το 2025

Ο όμιλος Jumbo συνέχισε την ανοδική του πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 8%, φτάνοντας τα 497,28 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 117,18 εκατ. ευρώ. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, όπως οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, το αυξημένο κόστος μεταφορών, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι δασμολογικοί περιορισμοί, ο όμιλος διατηρεί την προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, εξασφαλίζοντας παράλληλα μερίσματα στους μετόχους του.

Οι πωλήσεις κατά την περίοδο Ιανουάριος–Αύγουστος 2025 αυξήθηκαν κατά 8,01% σε σχέση με πέρσι, ενώ τα καθαρά κέρδη, σε συγκρίσιμη βάση χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, παρουσίασαν αύξηση +5,11%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε στο 53,86%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 55,27% της προηγούμενης περιόδου, επηρεασμένο από την ενίσχυση των πωλήσεων χονδρικής μέσω franchise, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλότερο μικτό περιθώριο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 165,36 εκατ. ευρώ από 164,68 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων το EBITDA αυξήθηκε κατά 7,05%, με το περιθώριο να παραμένει άνω του 33%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανέρχονταν στις 30 Ιουνίου 2025 σε 309,79 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις από μισθώσεις.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι καθοριστική για την πορεία των ετήσιων αποτελεσμάτων θα είναι η εμπορική περίοδος των Χριστουγέννων, η οποία αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής, οι χρηματικές διανομές προς μετόχους έχουν φτάσει τα 131,5 εκατ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έχει ολοκληρωθεί με την ακύρωση 1.694.198 μετοχών (1,25% του μετοχικού κεφαλαίου) στις 4 Αυγούστου 2025.

Στρατηγικά, η Jumbo συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της, με 89 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ προγραμματίζεται η προσθήκη δύο νέων υπερκαταστημάτων ετησίως. Στην Ελλάδα, το 2025 έχουν αγοραστεί δύο υπάρχοντα μισθωμένα καταστήματα και αναμένεται η ολοκλήρωση αγοράς ακόμα δύο, με στόχο την ανάπτυξη ενός νέου καταστήματος κάθε τρία χρόνια. Στην Κύπρο προγραμματίζονται δύο νέα υπερκαταστήματα μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου υπερκαταστήματος ανά 2–3 χρόνια και ετησίως αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τον εκσυγχρονισμό του ERP συστήματος, με στόχο την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Σημαντικές είναι και οι επενδύσεις σε δύο νέα κέντρα διανομής, συνολικής αξίας άνω των 60 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση εντός 3–5 ετών.

Μέσω συνεργασιών franchise, η Jumbo διαθέτει 41 καταστήματα σε Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ, ενώ αξιολογεί συνεχώς προτάσεις για νέα επενδυτικά σχήματα σε χώρες εκτός Ευρωζώνης. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει την επέκταση της παρουσίας του ομίλου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς, ενισχύοντας τη δυναμική ανάπτυξής του.

