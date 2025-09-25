ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος κύκλου εργασιών και EBITDA το πρώτο εξάμηνο 2025

Αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα μικτά κέρδη και το EBITDA ενισχύθηκαν σημαντικά, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1.244.932,53 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 1.124.396,42 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αντίστοιχη επίδοση της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1.205.238,55 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με 1.071.465,42 ευρώ το 2024, καταγράφοντας σαφή βελτίωση.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σε 544.452,65 ευρώ από 482.192,51 ευρώ πέρσι, ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε 530.747,65 ευρώ από 467.792,51 ευρώ για την ίδια περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη σημείωση αξίζει στο EBITDA, που για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδος 82.762,27 ευρώ έναντι 9.733,75 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2024, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκε σε 73.456,27 ευρώ από μόλις 2.305,75 ευρώ πέρσι. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης και τη σταθερή πορεία ανάπτυξης.

Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων και την αύξηση της αποδοτικότητας, με στόχο τη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά.

