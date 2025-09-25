myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

Tον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη και καθαρή ενεργειακή πραγματικότητα, επενδύοντας σε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και θέτουν στο επίκεντρο τον πελάτη, επιβεβαιώνει η ΔΕΗ με το ΔΕΗ myEnergy HeatPump.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας Novair, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών, καθώς τους εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση κόστους, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, με μελέτη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες της ΔΕΗ, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι αντλίες θερμότητας Novair εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και προσφέρουν υψηλή ενεργειακή κλάση (A+++), με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω WiFi, αποκλειστικά μέσα από τον ψηφιακό σύμβουλο ΔΕΗ myEnergy Coach.

Οικονομικό όφελος και διευκολύνσεις

Παράλληλα, η ΔΕΗ διευκολύνει την επένδυση μέσω συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, προσφέροντας δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 δόσεις με μηδενική προκαταβολή. Κάθε εγκατάσταση συνοδεύεται από επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος ΔΕΗ, καθώς και από κουπόνι αξίας 200€ για αγορές στα καταστήματα Κωτσόβολος. Η νέα λύση θα είναι επίσης συμβατή με το πρόγραμμα επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», που καλύπτει έως και το 50% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας το όφελος για τον πελάτη.

Δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.dei.gr ή το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για τα οφέλη και τις δυνατότητες.

