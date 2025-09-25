search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:23
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 09:49

myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

25.09.2025 09:49
dei_myenergy

Tον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη και καθαρή ενεργειακή πραγματικότητα, επενδύοντας σε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και θέτουν στο επίκεντρο τον πελάτη, επιβεβαιώνει η ΔΕΗ με το ΔΕΗ myEnergy HeatPump.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας Novair, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών, καθώς τους εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση κόστους, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, με μελέτη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες της ΔΕΗ, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι αντλίες θερμότητας Novair εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και προσφέρουν υψηλή ενεργειακή κλάση (A+++), με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω WiFi, αποκλειστικά μέσα από τον ψηφιακό σύμβουλο ΔΕΗ myEnergy Coach.

Οικονομικό όφελος και διευκολύνσεις

Παράλληλα, η ΔΕΗ διευκολύνει την επένδυση μέσω συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, προσφέροντας δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 δόσεις με μηδενική προκαταβολή. Κάθε εγκατάσταση συνοδεύεται από επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος ΔΕΗ, καθώς και από κουπόνι αξίας 200€ για αγορές στα καταστήματα Κωτσόβολος. Η νέα λύση θα είναι επίσης συμβατή με το πρόγραμμα επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», που καλύπτει έως και το 50% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας το όφελος για τον πελάτη.

Δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.dei.gr ή το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για τα οφέλη και τις δυνατότητες.

Διαβάστε επίσης:

Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία

Τράπεζα Πειραιώς: Υπερβαίνει τους στόχους εξαμήνου 2025 με ρεκόρ χορηγήσεων και ανθεκτική κερδοφορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
avax-new
BUSINESS

ΑΒΑΞ: Τζίρος – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025

007 new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αναζητώντας τον νέο «007» – Νέες πληροφορίες για την πλοκή της επόμενης ταινίας του διάσημου πράκτορα

PANOS_ROUTSI_APERGIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Η απεργία πείνας του Ρούτσι φοβίζει την κυβέρνηση – «Δείχνει» τη Δικαιοσύνη για την εκταφή, καμία κόντρα με συγγενείς

slimane-new
LIFESTYLE

Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος που «μάγεψε» στη Eurovision 2024 (Video)

kapnidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης – Είχε αναδείξει τον Ιωάννη Μελισσανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:21
avax-new
BUSINESS

ΑΒΑΞ: Τζίρος – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025

007 new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αναζητώντας τον νέο «007» – Νέες πληροφορίες για την πλοκή της επόμενης ταινίας του διάσημου πράκτορα

PANOS_ROUTSI_APERGIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Η απεργία πείνας του Ρούτσι φοβίζει την κυβέρνηση – «Δείχνει» τη Δικαιοσύνη για την εκταφή, καμία κόντρα με συγγενείς

1 / 3