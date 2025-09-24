Τράπεζα Πειραιώς: Υπερβαίνει τους στόχους εξαμήνου 2025 με ρεκόρ χορηγήσεων και ανθεκτική κερδοφορία

Βελτίωση και υπέρβαση των στόχων κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η τράπεζα εμφάνισε ιστορικό ρεκόρ χορηγήσεων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, ανθεκτικά έσοδα και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πορεία της για το σύνολο του έτους.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,43 ευρώ, πλησιάζοντας τον στόχο των 0,80 ευρώ για το 2025. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 20,4%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή 50% των κερδών στους μετόχους, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε χαμηλά στο 2,6%.

Η κατανομή των νέων δανείων δείχνει τη στρατηγική στήριξης της οικονομίας: 3,5 δισ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, 2,4 δισ. σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 0,4 δισ. σε νοικοκυριά. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε 15% σε ετήσια βάση, στα 36 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο και οδηγώντας σε αναθεώρηση της πρόβλεψης για το τέλος του έτους σε πάνω από 36,5 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα διατηρεί ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους, ενισχυμένα καθαρά έσοδα προμηθειών, και δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα 34%, ένα από τα καλύτερα επίπεδα στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών ανέρχονται σε 63 δισ. ευρώ και τα επενδυτικά κεφάλαια σε 13,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την πελατειακή βάση της τράπεζας.

Η Πειραιώς σχεδιάζει ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών το 4ο τρίμηνο, ενώ η συνολική διανομή για το 2025 εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ, περίπου 6% απόδοση.

Η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, την ψηφιακή καινοτομία και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επένδυση στην Εθνική Ασφαλιστική, μέσω εξαγοράς 90% της μητρικής εταιρείας έναντι 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες και διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων.

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή τράπεζα Snappi εντάσσονται στην προσπάθεια για ψηφιακή μετάβαση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο επίκεντρο παραμένει η συνετή διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, η βελτιστοποίηση κόστους και η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής.

Συνολικά, η Πειραιώς διατηρεί ηγετική θέση σε όλο το φάσμα τραπεζικών δραστηριοτήτων, με στρατηγική επικέντρωσης σε κεφαλαιακή απόδοση 15%, διανομή άνω των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2028 και συνεχείς επενδύσεις στους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνία.

