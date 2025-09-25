search
ΥΓΕΙΑ

25.09.2025 16:48

Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού στην εγκυμοσύνη

paracetamol_2509_1920-1080_new
credit: Shutterstock

«Όλα τα φάρμακα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της παρακεταμόλης, ρυθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος τα αξιολογεί αυστηρά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους πριν από την αδειοδότησή τους και τα παρακολουθεί και αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσαν φόβο και αναστάτωση στους πολίτες όλου του κόσμου, αλλά και τεράστιες αντιδράσεις από την πλευρά των επιστημόνων.

Ο ΕΦΕΧ συντάσσεται με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΦ που επιβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά. Οι συμβουλές του σχετικά με τα φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη βασίζονται σε διεξοδικές αξιολογήσεις των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες θέσεις με αυτές του ΕΟΦ, δημοσιεύτηκαν τόσο από τον EMA, όσο και από Ρυθμιστικές Αρχές της Αυστραλίας, της Αγγλίας καθώς και από το Autism Science Foundation.

Ο Σύνδεσμος ΕΦΕΧ έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και την προώθηση της υπεύθυνης Αυτοφροντίδας, διευκρινίζει τα εξής:

-Η παρακεταμόλη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο και αξιόπιστο παυσίπονο, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς. Έχει τεκμηριωμένο προφίλ ασφαλείας το οποίο βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και σε εκτενή πρακτική εφαρμογή.

-Οι Υπηρεσίες Υγείας ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν την παρακεταμόλη ως το μόνο αναλγητικό που θεωρείται κατάλληλο για χρήση κατά την εγκυμοσύνη, εφόσον λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και σε συνεννόηση με επαγγελματίες υγείας. Από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, δεν τεκμαίρεται αιτιώδης σύνδεση μεταξύ νευροαναπτυξιακών διαταραχών (αυτισμού) και της χρήσης παρακεταμόλης.

-Ο ΕΦΕΧ υποστηρίζει κάθε ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιείται με υψηλά στάνταρντ, ενώ διαβεβαιώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο και όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά ευρήματα.

