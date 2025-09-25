ΚΥΑ: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με  αναπηρία στην όραση πάνω από 80%

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά, η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που ρυθμίζει τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των ατόμων με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω.

Ειδικότερα, η σχετική απόφαση που τίθεται άμεσα σε ισχύ, απαλλάσσει τους δικαιούχους από το κόστος της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Η παρέμβαση αυτή:

Υλοποιεί τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όπως αυτή εκφράστηκε στη συνάντηση της 14ης Ιουλίου 2025 με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.).

Ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο και τεκμηριωμένο αίτημα της οργανωμένης έκφρασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας και ισότητας στο φάρμακο, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την εξάλειψη των ανισοτήτων στον χώρο της Υγείας και την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας: «Η Πολιτεία αναγνωρίζει στην πράξη τις ειδικές ανάγκες και οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας με βαριά αναπηρία όρασης, και προχωρά σε στοχευμένες πολιτικές ελάφρυνσης και προστασίας της αξιοπρέπειάς τους.».

