25.09.2025 12:56

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο στην ΑΕΔΙΚ

25.09.2025 12:56
growthfund_aedik_adv

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Growthfund ορίζει ως νέo Διευθύνοντα Σύμβουλο της  ΑΕΔΙΚ Α.Ε. τον Δρ. Αθανάσιο Τ. Μπίκα.

Ο κ. Μπίκας διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και εξειδίκευση στη στρατηγική ανάπτυξη, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιχειρησιακή διαχείριση.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΑΕΔΙΚ είναι η ακόλουθη:

  • Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Αθανάσιος Μπίκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  • Κυριακή – Γεωργία Αβαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Βασίλειος Αλεβιζάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Γεώργιος Βαλέττας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Δημήτριος Βέργαδος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Ελευθερία Πατεράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η Διοίκηση του Υπερταμείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον απερχόμενο κ. Βασίλη Ανδρικόπουλο για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην εταιρεία και καλωσορίζει τον κ. Μπίκα στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΔΙΚ. Η πολυετής εμπειρία του σε θέσεις υψηλής ευθύνης και η διεθνής του πορεία αποτελούν εχέγγυο για την ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της εταιρείας.

Αθανάσιος Μπίκας/Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Αθανάσιος Τ. Μπίκας, κάτοχος διδακτορικού στην Μηχανολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (2000), διαθέτει πάνω από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας σε βιομηχανικές υπηρεσίες, ανελκυστήρες και επιχειρησιακή διαχείριση στην Ευρώπη και την Αφρική. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/COO στην Muehlhan Industrial Services (από 06/2024), επιβλέποντας έσοδα 60 εκατ. ευρώ και 800 εργαζόμενους στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Λας Πάλμας και Ολλανδία, με τομείς όπως ναυτιλία, μόνωση, σκαλωσιές και πυροπροστασία.

Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στην Valsamidis SA (2019–2024), εισήγαγε ανελκυστήρες Hyundai στην Ελλάδα. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Otis Africa (2018–2019) με 140 εκατ. δολάρια έσοδα σε 28 χώρες; στην Otis Δυτικών Βαλκανίων (2016–2018) και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην Otis Ελλάδας & Κύπρου (2011–2018), αυξάνοντας τα έσοδα στα 32 εκατ. δολάρια.

Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανελκυστήρων (PETAK), Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Διευθυνόντων Συμβούλων (EASE) και Μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Επιχειρήσεων (SEV). Ενίσχυσε τις δεξιότητές του με σπουδές στο Stanford GSB LEAD Program (2022–2023) και το Darden Business School Executive MBA (2009). Κατέχει δεξιότητες στρατηγικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.

