Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους φέρονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανέρχονται σε 25.

«Δεν είμαστε αόρατοι… Το θέμα δεν είναι κομματικό ούτε ιδεολογικό» έλεγαν ορισμένοι εξ αυτών σε πηγαδάκια στους διαδρόμους της Βουλής και διαμήνυσαν ότι δεν το αφήσουν να περάσει έτσι.

Γι αυτό και αποφάσισαν να περάσουν από τα λόγια στην πράξη. Κάποιοι μίλησαν για επαναστατική γυμναστική, κάτι που απέρριψαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλουν είναι να καταγράφεται η ψήφος τους.

Αρχής γενομένης λοιπόν, από το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, υπέβαλαν αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί όλων των άρθρων.

Δέκα έξι βουλευτές συνυπέγραψαν το αίτημα, ανάμεσα τους ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Αρετή Παπαϊωάννου, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, η Γιώτα Πούλου και ο Ιωάννης Δημητροκάλλης.

Στο πλευρό τους και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και αρκετοί βουλευτές του κόμματός του. Το ίδιο δε, θα πράττουν και σε κάθε νομοσχέδιο από εδώ και στο εξής και μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

