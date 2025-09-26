Coffee Island: Διευρύνει το διεθνές της αποτύπωμα με νέα καταστήματα σε Ερμπίλ, Ινδία και Αίγυπτο

Με σταθερή στρατηγική διεθνή ανάπτυξη, η Coffee Island ενισχύει το αποτύπωμά της σε τρεις στρατηγικές αγορές – Αίγυπτο, Ιράκ και Ινδία – φέρνοντας την κουλτούρα του specialty coffee σε νέους καταναλωτές και εδραιώνοντας τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο

Στην Αίγυπτο, μετά το πρώτο κατάστημα στις Πυραμίδες της Γκίζας, η εταιρεία εγκαινιάζει νέο flagship store στην ιστορική περιοχή Korba, ανεβάζοντας τα καταστήματά της στη χώρα σε πέντε. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, σε μια γιορτή ανοιχτή στο κοινό, με την παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο. Παράλληλα, η Coffee Island διαθέτει μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ στην Αίγυπτο, που εξυπηρετεί την τοπική ζήτηση.

Στο Ερμπίλ του Ιράκ, η εταιρεία κάνει την πρώτη της εμφάνιση με κατάστημα στο Boulevard, έναν από τους πλέον εμβληματικούς επιχειρηματικούς κόμβους της πόλης. Η νέα άφιξη έχει ήδη αγαπηθεί ιδιαίτερα από το νεανικό κοινό, που χαιρετίζει τη δυναμική επένδυση μιας ευρωπαϊκής εταιρείας στη χώρα.

Στην Ινδία, η Coffee Island προσθέτει δύο νέα καταστήματα στην πόλη Πούνε, στο Amanora Mall και στο Tribeca Highstreet, φτάνοντας τα έξι καταστήματα μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί περαιτέρω σε κομβικές πόλεις, ενισχύοντας την παρουσία της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καφέ παγκοσμίως.

Με συνδυασμό ελληνικής ταυτότητας και προσαρμογής στις τοπικές αγορές, η Coffee Island συνεχίζει να φέρνει την κουλτούρα του specialty coffee σε περισσότερους λάτρεις του καφέ σε όλο τον κόσμο.

«Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς. Θέλουμε να μεταφέρουμε το πάθος μας για τον καφέ σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού και γεύσης. Οι νέες επενδύσεις σε Αίγυπτο, Ιράκ και Ινδία είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη πιο φιλόδοξου ταξιδιού», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.

