DIMAND: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση 23% στα λειτουργικά κέρδη του α’ εξαμήνου 2025

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική παρουσίασε η DIMAND κατά το α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή επενδυτική επέκταση. Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού ενισχύθηκε στα 195 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της DIMAND περιλαμβάνει πλέον 14 έργα συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, με νέες σημαντικές κινήσεις στην Παιανία Αττικής και στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στον κλάδο ακινήτων και την παρουσία της σε στρατηγικές αστικές περιοχές.

Η ανακοίνωση της DIMAND αποτυπώνει τη συνεπή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανέρχεται σε 195,0 εκατ. ευρώ, αυξημένη από τα 180,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Παράλληλα, η κεφαλαιακή διάρθρωση ενισχύθηκε και η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε σημαντικά, επιτρέποντας στον Όμιλο να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε οικιστικά, γραφειακά, logistics και ξενοδοχειακά ακίνητα, καθώς και σε μικτές χρήσεις.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) των έργων του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 1,032,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη από τα 1,023,7 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2024. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε σε 164,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες ανήλθαν σε 95,6 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας τη δυναμική ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος συμφώνησε υπό προϋποθέσεις την απόκτηση σημαντικών ακινήτων στην Παιανία Αττικής και στις Γούρνες Κρήτης, με το ακίνητο των Γουρνών να αποκτάται στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 και εκείνο της Παιανίας να αναμένεται εντός του έτους. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν την προοπτική ανάπτυξης και αποτυπώνουν την επιθετική στρατηγική επέκτασης της DIMAND.

Στα θέματα ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 54,7 εκατ. ευρώ, με το Net LTV να φτάνει στο 32%, παραμένοντας σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα παρά την εντατικοποίηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Η λειτουργική επίδοση του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 23% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε ουσιαστικά σταθερό στα 17,2 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας στην ανάπτυξη έργων υψηλής αξίας και την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα επενδυτικά της χαρτοφυλάκια.

Η DIMAND συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση της ως κορυφαία επενδυτική εταιρεία στον τομέα ακινήτων, με σταθερά αυξανόμενη αξία ενεργητικού, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο και ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα.

