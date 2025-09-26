search
BUSINESS

26.09.2025 08:25

Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και καθαρών κερδών καταγράφει ο ΟΛΘ με στρατηγικές επενδύσεις και αναβάθμιση υποδομών

26.09.2025 08:25
olth

Αύξηση εσόδων και κερδών καταγράφουν οι οικονομικές επιδόσεις του α’ εξαμήνου 2025 σημαντική, για τον ΟΛΘ, ενισχύοντας την αναπτυξιακή πορεία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,2%, φτάνοντας τα 53,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 16,7%, φτάνοντας τα 15,9 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και των αυξημένων επενδύσεων σε υποδομές.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα και βασικός πάροχος δικτύου συνδυασμένων μεταφορών για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε ότι η αύξηση εσόδων αφορούσε όλους τους σημαντικούς τομείς δραστηριότητας. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε άνοδο 13,2% στα 38,9 εκατ. ευρώ, ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου αύξηση 4,5% στα 11,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης κατέγραψαν αυξήσεις 3,1% και 28,4% αντίστοιχα.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1% στα 25,1 εκατ. ευρώ, τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) κατά 19,7% στα 24,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,9 εκατ. ευρώ από 13,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του α’ εξαμήνου 2025 ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τα 2,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, με έμφαση στην επέκταση του Προβλήτα 6 και την αναβάθμιση λοιπών υποδομών. Η υλοποίηση των έργων αυτών συνεχίζεται στο β’ εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ελκυστικότητα του λιμένα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ, Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Οι ισχυρές επιδόσεις του Α’ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ και επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην πολυεπίπεδη αναβάθμιση του λιμανιού. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού μας, εστιάζοντας στην επέκταση του Προβλήτα 6 και στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία για μετόχους, εργαζόμενους και συνεργάτες. Παράλληλα, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον λιμένα ως κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την οικονομία και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.»

