“Kiki et Colette / The Age of Time” – BUTOH TRILOGY – Χοροθεατρική παράσταση για τρεις ερμηνευτές

Η Kiki de Montparnasse και η Colette, οι δύο εμβληματικές περσόνες των Παρισινών «Αnnées Folles» (Τρελών Χρόνων) της δεκαετίας του 1920, μαζί με τη μυστηριώδη φιγούρα του Χρόνου, συναντιούνται στη χοροθεατρική παράσταση-τριλογία με τίτλο “Kiki et Colette / The Age of Time“ που παρουσιάζεται στο Θέατρο Ροές, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Οι δύο γυναίκες, που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους τόσο ως καλλιτέχνιδες όσο και ως πρωτοποριακές προσωπικότητες, έναν αιώνα μετά, αποτέλεσαν έμπνευση για τις ερμηνεύτριες Αλίκη Γερμανού και Νικολέτα Ξεναρίου για να δημιουργήσουν την χοροθεατρική παράσταση-τριλογία “Kiki et Colette / The Age of Time”. Βασικός άξονάς τους αποτελεί η έννοια του αέναου κύκλου του Χρόνου ως κρίκου διασύνδεσης με το παρελθόν που επανέρχεται στο Τώρα ως νέα εκδοχή.

Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Η Αυταπάτη», η Kiki και η Colette συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα σπίτι–πάλκο παρέα με προγόνους, φαντάσματα και αλήθειες. Παρελθόν, παρόν και μέλλον συμπυκνώνονται σε μια στιγμή. Η στιγμή διαστέλλεται και πλημμυρίζει τον χώρο δημιουργώντας μια παράδοξη αφήγηση. Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Το Όνειρο», παρασύρονται αυτοβούλως σε ένα κοινό υποσυνείδητο, ενώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Το Δώρο», θα συντονίζονται απόλυτα σε ένα ρηξικέλευθο δράμα σε παρόντα χρόνο.

O Χρόνος (Χρήστος Καρνάκης), ως μία μυστηριώδης φιγούρα, διατρέχει ολόκληρη την τριλογία καθώς μετασχηματίζεται από οικοδεσπότης–ταξιθέτης του πρώτου μέρους, σε διαρρήκτη-ιχθύ-δωροθέτη στο δεύτερο μέρος, για να φτάσει στην αυστηρή, υψηλού κύρους θεϊκή οντότητα στο τρίτο μέρος.

Οι δύο περσόνες, έρμαια του αμείλικτου Χρόνου, αποκαλύπτουν στον παρόντα χρόνο κάθε πτυχή τους καταλήγοντας μόνες και απογυμνωμένες. Αποδέχονται τα φαινόμενα και την κοινή τους μοίρα βιώνοντας την σπειροειδή φύση του χρόνου και τελικά τη θνητότητα.

Στο έργο κυριαρχεί η χορογραφική γλώσσα του Butoh και χρησιμοποιούνται εργαλεία των Viewpoints. Πηγή έμπνευσης αποτελούν η αλχημιστική ψυχολογία, η φιλμογραφία του David Lynch, κείμενα του T.S Elliot, βιογραφικά στοιχεία των Kiki de Montparnasse και Colette, καθώς και προσωπικά βιώματα.

Στο σύνολό του το έργο αποτελεί ένα παραστατικό φαινόμενο που δε σταματά να αναζητά χορογραφικά νέες δομές και φόρμες καθώς και νέους τρόπους δραματουργικής αφήγησης.

Τα παιχνίδια με τον χρόνο και η ακραία σωματικότητα δημιουργούν την ψευδαίσθηση της διαστολής και συστολής κάθε στιγμής. Οι καταιγιστικές αλλαγές εικόνων πλάθουν μια σουρεαλιστική εικαστικότητα και η διάρκεια των σκηνών με τις συρραφές τους, δημιουργούν μια παράδοξη αφήγηση. Σκηνογραφία, ηχητικό τοπίο, φωτισμοί και video art, συντελούν καθοριστικά στην δραματουργική εξέλιξη.

Για δύο παραστάσεις, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ροές.

*Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 13 ετών.

Συντελεστές

Σύλληψη–Χορογραφία–Κοστούμια–Ερμηνεία: Αλίκη Γερμανού, Νικολέτα Ξεναρίου

Ερμηνεία: Χρήστος Καρνάκης

Σχεδιασμός Ήχου / Video Art / Φωτογραφίες: Άρης Μιχαλόπουλος

Σκηνικά: Ανδρέας Θεοδώρου

Φωτισμοί: Ζαφείρης Επαμεινώνδας

Σχεδιασμός γραφιστικών: Βαγγέλης Φωκάς

Κατασκευή μάσκας: Γιώργος Γυπαράκης

Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Common Era ΑΜΚΕ

Με την ευγενική χορηγία των Aegina Ferries, Mikro studiο, Svarna Aegina, Bessis Textiles

και την υποστήριξη του Aegina Jazz Festival.



Trailers:

Info

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ

ΙΑΚΧΟΥ 16 ΓΚΑΖΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εισιτήρια : από 12

Προπώληση https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kiki-colette-butoh-trilogy/