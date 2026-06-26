Μουντιάλ 2026: Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 και Νορβηγία – Γαλλία 0-1 – Live οι αγώνες σε Τορόντο και Βοστώνη

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Φινάλε στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 με την Σενεγάλη να παίζει με το Ιράκ στο Τορόντο, ενώ στο άλλο παιχνίδι της 3ης ημέρας η Γαλλία παίζει για την 1η θέση με την Νορβηγία.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Κόκκινη κάρτα για το Ιράκ, για μαρκάρισμα τελευταίου παίκτη (Σουλάκα) πάνω στον Μανέ
Νορβηγία – Γαλλία 0-1 στο 7′ – Ο Ντεμπελέ μπήκε από πλάγια θέση στην μεγάλη περιοχή πέρασε δύο παίκτες και με κεραυνό σκόραρε
Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 στο 3′ με τον Σεκ
1′ Σέντρα στα ματς
Οι ενδεκάδες
Σενεγάλη: Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ – Ιράκ: Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ
Νορβηγία: Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν, Φάλτσενερ, Μπεργκ. Άουρσνες, Θορστβεντ, Άσγκαρντ, Σγιέλντρουπ, Μποπ, Λάρσεν – Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ
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