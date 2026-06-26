Μουντιάλ 2026: Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 και Νορβηγία – Γαλλία 0-1 – Live οι αγώνες σε Τορόντο και Βοστώνη

Φινάλε στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 με την Σενεγάλη να παίζει με το Ιράκ στο Τορόντο, ενώ στο άλλο παιχνίδι της 3ης ημέρας η Γαλλία παίζει για την 1η θέση με την Νορβηγία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Κόκκινη κάρτα για το Ιράκ, για μαρκάρισμα τελευταίου παίκτη (Σουλάκα) πάνω στον Μανέ

Νορβηγία – Γαλλία 0-1 στο 7′ – Ο Ντεμπελέ μπήκε από πλάγια θέση στην μεγάλη περιοχή πέρασε δύο παίκτες και με κεραυνό σκόραρε

Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 στο 3′ με τον Σεκ

1′ Σέντρα στα ματς

Οι ενδεκάδες

Σενεγάλη: Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ – Ιράκ: Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ



Νορβηγία: Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν, Φάλτσενερ, Μπεργκ. Άουρσνες, Θορστβεντ, Άσγκαρντ, Σγιέλντρουπ, Μποπ, Λάρσεν – Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ

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