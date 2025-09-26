search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 15:03
ADVERTORIAL

26.09.2025 13:26

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time: Όνειρό μου να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League

26.09.2025 13:26
opap_adv
  • Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ σε μια απολαυστική συνέντευξη, μιλάει ελληνικά και τραγουδάει το αγαπημένο του σύνθημα

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ δίνει στο ΟΠΑΠ Game Time ο Μάρκο Νίκολιτς, αποκαλύπτοντας τους στόχους, τις φιλοδοξίες, αλλά και πτυχές της προσωπικής του ζωής στην Ελλάδα.

Ο Σέρβος προπονητής μιλάει για το όνειρό του να φτάσει η ΑΕΚ πολύ μακριά στο Conference League και αναλύει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη League Phase με την Τσέλιε, το οποίο διεξάγεται την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου (22:00) στη Σλοβενία. Αποκαλύπτει πώς αποφάσισε να αναλάβει την ΑΕΚ και εξηγεί με τρεις λέξεις τι θέλει να φέρει στην ομάδα.

Πώς τον υποδέχθηκαν οι φίλοι της ομάδας: Ποιους προπονητές ξεχωρίζει; Ποιος παίκτης του θα μπορούσε να πάρει τη θέση του για μια μέρα και ποιος μοιάζει με …ελβετικό ρολόι; 

Ο Μάρκο Νίκολιτς απαντάει σε όλα τα ερωτήματα και δέχεται το Challenge της Λίλας Κουντουριώτη να μιλήσει ελληνικά και να τραγουδήσει το αγαπημένο σύνθημα της ομάδας του.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

