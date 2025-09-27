search
27.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025

Κυβερνητικές πηγές: «Απροκάλυπτη η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυνήγι μαγισσών»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι δικαιούχοι μοιράστηκαν 8,5 εκατ. ευρώ ενισχύσεις - Media

Για «απροκάλυπτη εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλούν κυβερνητικές πηγές.

Με αφορμή κυριακάτικο δημοσίευμα, σχολιάζουν ότι «σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία “μεγάλη ανακάλυψη”, σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας». 

Μάλιστ, χαρακτήρισαν τα όσα γράφονται για τη ΝΔ γύρω από την υπόθεση «κυνήγι μαγισσών» φράση που χρησιμοποιεί με την κάθε ευκαιρία ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το κυνήγι μαγισσών έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή», σημειώνουν.

«Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί» αναφέρουν επίσης και καταλήγοντας σχολιάζουν: «Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής».

