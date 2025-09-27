Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι για την προστασία του καταναλωτή γίνονταν και θα συνεχίσουν να γίνονται»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Για τα πρόστιμα συνολικού ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανέφερε ο υπουργός:

«Πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, μία αλυσίδα παρέβη το πλαφόν κέρδους σε 36 κωδικούς προϊόντων και της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 805.000 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Πέρυσι επί τρεις μήνες είχαμε συζητήσει ως υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τον κώδικα δεοντολογίας, ώστε να απαγορεύονται οι παραπλανητικές εκπτώσεις. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο έδωσα εντολή στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. να κάνει σχετικό έλεγχο στα σούπερ μάρκετ. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. κάνοντας έλεγχο βρήκε ότι υπήρχε πρόβλημα σε συγκεκριμένη αλυσίδα με ένα αριθμό κωδικών και επέβαλλε το πρόστιμο του 1.440.000€, καθώς η συγκεκριμένη αλυσίδα είχε υποτροπή. Οι έλεγχοι για την προστασία του καταναλωτή γίνονταν και θα συνεχίσουν να γίνονται».

Όπως επεσήμανε ο υπουργός: «Η εφαρμογή του νόμου μας ενδιαφέρει όλους».

Στην συνέχεια ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του MEGA προχώρησε σε μία αποκάλυψη:

«Κάνουμε κάτι για το οποίο ούτε μας είπε κάτι η αντιπολίτευση, ούτε είχε επέμβει η Δικαιοσύνη, ούτε είχε γίνει δημόσιο θέμα. Βρήκαμε ότι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί τα προηγούμενα 15 χρόνια, περίπου από την εποχή 2005 – 2019, σε επενδυτικά σχήματα, σε εταιρείες που θα έκαναν επενδύσεις. Πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνουν τις επενδύσεις, αλλά δεν τις έχουν κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανάκτησης αυτών των χρημάτων, νομοθετήσαμε για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία και ήδη τώρα που μιλάμε έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάκτησης και έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη 80 εκατ. ευρώ».

«Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι η διαφάνεια και λογοδοσία οφείλουν να είναι βασικές αρχές και έμπρακτες προτεραιότητες», τόνισε ο υπουργός.

Για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος:

«Οι τιμές διαμορφώνονται με βάση το τι γίνεται στη αγορά, ποια είναι η προσφορά και η ζήτηση. Ασφαλώς διάφοροι μηχανισμοί μπορεί να παίξουν έναν ρόλο. Και από την πλευρά της πολιτείας, το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και μέσω της διαρκούς επικοινωνίας που έχουμε, ασκούμε πίεση στο να κοντρολάρεται όσο είναι δυνατόν το κόστος των τιμών. Όμως σε γενικές γραμμές, το τι παράγει η χώρα, ποια είναι η προσφορά και η ζήτηση στο εμπόριο είναι ένας πολύ σοβαρός παράγοντας».

«Υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, αν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα σε αυτή τη χώρα. Και λυπάμαι να πω αλλά χρειαζόμαστε σοβαρές, αξιόπιστες, ισχυρές και μαζικές καταναλωτικές ενώσεις. Προτρέπω όλη την κοινωνία να οργανώνεται σε σοβαρές και αξιόπιστες καταναλωτικές ενώσεις, γιατί το καταναλωτικό κίνημα μπορεί να συνδράμει και να συνεργαστεί με την πολιτεία, για να αντιμετωπιστούν διάφορα φαινόμενα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε ό, τι αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε:

«Έχω πάρει μια πρωτοβουλία που θα γίνει νόμος του κράτους για τη δημιουργία της νέας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή. Ο επικεφαλής θα είναι ένα πρόσωπο που θα έχει 5ετη θητεία, για να μην εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους και από το ποιος είναι στην κυβέρνηση και θα συγκροτηθεί στο επόμενο 6μηνο μία πολύ ισχυρή αρχή, στην οποία θα συνενώσουμε το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών».

Αναφερόμενος ο υπουργός Ανάπτυξης στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων φορέων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε:

«Για τον κ. Σαμαρά είναι δύσκολο να μιλώ αυτή την στιγμή, γιατί πέραν της πολιτικής ιδιότητας, η οποία είναι πολύ μεγάλη, είναι ένας άνθρωπος που δοκιμάζεται από αυτό που δεν θέλεις να συμβεί ούτε στον χειρότερο εχθρό σου όχι σε ανθρώπους που έχεις σταθεί δίπλα – δίπλα και έχεις αγωνιστεί για πολλά πράγματα. Όμως επειδή η ζωή προχωράει, είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που πιστεύω: νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει παίξει πολύ σοβαρό, θετικό ρόλο ιδίως στα τελευταία 15 χρόνια της πολιτικής ζωής. Έβαλε πλάτη για να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη ως πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης συνεργασίας τότε. Είναι ένας άνθρωπος που στήριξε την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ηγεσία της ΝΔ και πιστεύω ότι όλοι αξίζει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε όλοι μαζί στην παράταξή μας».

Ενώ για τον κ. Τσίπρα είπε ο υπουργός Ανάπτυξης: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και προφανώς βλέπει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό κενό στο χώρο της εξ αριστερών μας αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι έχει αποτύχει. Ο κ. Τσίπρας πιστεύω ότι είναι ένα πρόσωπο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει ρόλο στον χώρο της σημερινής αντιπολίτευσης».

