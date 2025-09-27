Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα – «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Με την απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας τάσσεται το 75,9% των πολιτών, με το 48,9% να δηλώνει πως θα παράξει καλύτερα αποτελέσματα από τον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη.

Αυτό καταδεικνύει έρευνα της OPINION POLL στον Δήμο Αθηναίων για λογαριασμό της POLITICAL, που μαρτυρά διακομματική αποδοχή του Χάρη Δούκα με ποσοστά δημοφιλίας 55,1%.

Στο γκάλοπ που, εκτός από την υποδοχή των πρωτοβουλιών του Δημάρχου, διερευνώνται ακόμη η δημοφιλία του Χάρη Δούκα, όπως και των άλλων επικεφαλής των Συνδυασμών της Αντιπολίτευσης- οι επιδόσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι προσδοκίες των δημοτών από τον νυν Δήμαρχο σε σχέση με τη θητεία Μπακογιάννη καθώς και οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Χ. Δούκα, εντύπωση προκαλεί η συμφωνία με 75.9% έναντι 12.4% με την άποψη του Δημάρχου Χ. Δούκα για να δοθεί και ξανά η Βασιλίσσης Όλγας κυκλοφορία -άποψη που είχε σηματοδοτήσει οξύτατη σύγκρουση Δημοτικής Αρχής Αθήνας – Κυβέρνησης.

Επιπλέον, σημαντική υποδοχή συναντούν πρωτοβουλίες όπως:

Το 76% βλέπει θετικά το πρόγραμμα του Δήμου για παρεμβάσεις και συμμετοχικές δράσεις αύξησης του Πρασίνου στην Αθήνα, όπως ήδη πραγματοποιούνται στον Λόφο Λαμπράκη, στο Άλσος Ιλισίων Ευελπίδων, στον Λυκαβηττό κ.λ.π. Αντίθετα αρνητικά το αντιμετωπίζουν το 15%.

αύξησης του Πρασίνου στην Αθήνα, όπως ήδη πραγματοποιούνται στον Λόφο Λαμπράκη, στο Άλσος Ιλισίων Ευελπίδων, στον Λυκαβηττό κ.λ.π. Αντίθετα αρνητικά το αντιμετωπίζουν το 15%. Το 86.9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών το πρόγραμμα κατεδάφισης 70 επικίνδυνων ετοιμόρροπων για χρόνια κτιρίων σε 21 περιοχές της Αθήνας. Αρνητική άποψη έχει το 10.2%.

70 επικίνδυνων ετοιμόρροπων για χρόνια κτιρίων σε 21 περιοχές της Αθήνας. Αρνητική άποψη έχει το 10.2%. Το 89.4% κρίνει θετικά την πρωτοβουλία του Δήμου να απομακρύνει δεκάδες τηλεφωνικούς θαλάμους που εγκαταλελειμμένοι είχαν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης και πρόκλησης ατυχημάτων. Το 6.9% έχει αντίθετη άποψη.

που εγκαταλελειμμένοι είχαν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης και πρόκλησης ατυχημάτων. Το 6.9% έχει αντίθετη άποψη. Το 72.4% συμφωνεί με την κάθαρση που επιχειρείται από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, όπως π.χ με την καταπολέμηση της εγκληματικής οργάνωσης με τα τραπεζοκαθίσματα.

Διακομματική η αποδοχή Δούκα

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας εμφανίζει υψηλή δημοφιλία της τάξης του 55,1%, ποσοστό που δείχνει διακομματική αποδοχή. Αρνητική άποψη έχει το 39.7%.

Οι θετικές απόψεις για τους επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης είναι: Κ. Μπακογιάννης 31.9% ( 59.3% αρνητικές), Σοφιανός Νίκος 27.8% ( 25.6% αρνητικές), Ζαχαριάδης Κ. 22.3% ( 33.9% αρνητικές), Παπαδάκης Κ. 11.6% ( αρνητικές 18.8%) , Παπαδοπούλου Ελένη 10% ( αρνητικές 17.4%).

Ταυτόχρονα εμφανίζει σημαντικές επιδόσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς θεωρείται προσιτός και φιλικός στους δημότες από το 53.8% με αντίθετη άποψη από το 25.3%, γνώστης των προβλημάτων της πόλης από το 53.4% με αντίθετη άποψη από το 38.7%, διεκδικητικός από το 49.8% με αντίθετη άποψη από το 36.8%, με συγκροτημένη άποψη για τις ανάγκες από το 49.7% με αντίθετη άποψη από το 39%, δραστήριος / αποφασιστικός από το 49.3% με αντίθετη άποψη από το 43.4%, με εμπειρία και γνώση διοίκησης από το 44% με αντίθετη άποψη από το 38.1% . Τα ποσοστά που συγκεντρώνει δείχνουν ότι υπάρχει μια υπερκομματική αποδοχή , όπως φαίνεται και από την δημοφιλία.

Υψηλές είναι και οι υψηλές προσδοκίες από τον Δήμαρχο Χ. Δούκα. Λαμβάνοντας υπόψη το έργο του μέχρι σήμερα, το 48.9% πιστεύει ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θητεία του απ’ ό,τι είχε ο προηγούμενος Δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί

Όσον αφορά τους πολιτικούς συσχετισμούς η Ν.Δ με 33.9% στην εκτίμηση ψήφου με διαφορά 21.8% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12.1%. Ακολουθούν Κ.Κ.Ε με 9.3%, ΣΥΡΙΖΑ με 7.2%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 7.1%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 6.1%, ΜΕΡΑ 25 με 4.8%,ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με 3.3% , ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 3.1%, ΝΙΚΗ με 2.7%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 2.5%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 2.3%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ.

Στην απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις οι επιδόσεις είναι: Ν.Δ 24.9%, ΠΑΣΟΚ 8.9%, Κ.Κ.Ε 6.8%, ΣΥΡΙΖΑ 5.3%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5.2%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.5%, ΜΕΡΑ 25 3.5%, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2.3%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.8%, ΑΛΛΟ 4.1%, ΑΠΟΧΗ 5.1%, ΛΕΥΚΟ/ ΑΚΥΡΟ 2.9% , αναποφάσιστοι 18.6%.

Για να υπάρχει στοιχείο σύγκρισης , υπενθυμίζουμε τις επιδόσεις των κομμάτων στις Ευρωεκλογές στην Α΄Αθηνών που ήταν: Ν.Δ 30,49%, ΣΥΡΙΖΑ 17,08%, Κ.Κ.Ε 10,03, ΠΑΣΟΚ 8.83%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5.80%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4.48%, ΜΕΡΑ 25 4, 42%, ΝΙΚΗ 3,28%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 18%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2,94% κ.λ.π

