Η «σκιά» Τσίπρα (και) πάνω από την προοπτική σύγκλισης ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί φθινοπωρινό ξεκίνημα με μια εικόνα μεγαλύτερης αποφασιστικότητας και πιο οργανωμένης προσπάθειας για τη σύγκλιση με τη Νέα Αριστερά, στο κόμμα των πρώην συντρόφων όμως τα πράγματα εξακολουθούν να μην είναι ώριμα. Στην πραγματικότητα, η εικόνα που είχε διαμορφωθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Απριλίου δεν έχει αλλάξει, η πλειοψηφία παραμένει αρνητική στο ενδεχόμενο της συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στις ενστάσεις που υπήρχαν τότε, όπως για παράδειγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τον Κασσελάκη ή ακόμα, για την ήττα του 2023, έρχεται πλέον να προστεθεί και η μεγάλη αβεβαιότητα που συνεπάγεται η κινητικότητα Τσίπρα και η ισχυρή αίσθηση πως ετοιμάζει την πολιτική επιστροφή του.

Και η αβεβαιότητα αυτή φαίνεται να επηρεάζει την οπτική όλων, και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Καταρχάς, η Νέα Αριστερά, εμφανίζεται κριτική έως αρνητική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα μετά από το «κεντρώο» στίγμα που έδωσε με την ομιλία του στο Συνέδριο του Economist, στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξης Χαρίτσης, με κάθε ευκαιρία επισημαίνει ότι οι «θολές», κεντρώες λύσεις, και οι «λογικές του μέσου όρου» δε φέρνουν αποτέλεσμα και προκρίνει μια πιο αποφασιστική αριστερή κατεύθυνση. Στο εσωτερικό του κόμματος, σύμφωνα με έμπειρο κομματικό στέλεχος «κανείς δεν λέει να πάμε με τον Τσίπρα», ενώ άλλο εξίσου έμπειρο στέλεχος θεωρεί ότι η στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα – ακόμη και στην πλευρά της ηγεσίας που κατά τα άλλα είναι ανοιχτή στη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ – είναι αρνητική, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο δε Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν χάνει ευκαιρία να υπογραμμίζει ότι τα όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός δεν εντάσσονται στην Αριστερά.

«Πώς θα πάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν μας έχει πει τι θα κάνει αν εμφανιστεί ο Τσίπρας στο προσκήνιο; Θα πάει μαζί του ή θα έρθει με μας;» λένε κάποιοι. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι ζητούν από την ηγεσία «ξεκαθαρίσματα» σε σχέση με τον Τσίπρα, αλλά και από τη Νέα Αριστερά.

Από την άλλη, στέλεχος της πλευράς εκείνης που εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία, και δεν μπορεί να καθυστερεί και να αναβάλλεται επ’ αόριστο σε αναμονή του τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός και πώς θα επηρεάσει το σκηνικό – αναγνωρίζει ότι η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει τις κινήσεις της Νέας Αριστεράς.

Προγραμματικό Συνέδριο ή Έκτακτο;

Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις, οι ζυμώσεις και οι αναζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος συνεχίζονται, και το γεγονός ότι υπάρχει σε γενικές γραμμές μια κοινή στάση απέναντι στον Τσίπρα, δε σημαίνει ότι υπάρχει κοινός τόπος για το πώς θα πορευτεί το κόμμα στο εξής.

Στο κάδρο έχει μπει το τελευταίο διάστημα και η συζήτηση για το αν το επικείμενο συνέδριο θα είναι μόνο Προγραμματικό ή θα είναι Έκτακτο – το δεύτερο θα σημάνει ότι θα τεθούν και θέματα στρατηγικής φύσης, για το πώς θα πορευτεί το κόμμα το επόμενο διάστημα, και αν θα επισφραγιστεί η πολιτική του Λαϊκού Μετώπου και των συνεργασιών ή όχι. Με βάση τα παραπάνω, το Συνέδριο δείχνει να καθυστερεί. Επίσημη ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ το τέλος Οκτωβρίου για το οποίο γινόταν λόγος αρχικά αποδεικνύεται νωρίς για να είναι έτοιμοι, δεδομένης της εσωτερικής συζήτησης που δεν έχει καταλήξει. Έτσι αναζητείται αίθουσα για τα μέσα Νοεμβρίου, αλλά προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Έχει βρεθεί, λέγεται, χώρος για Δεκέμβριο αλλά το ερώτημα είναι αν έτσι «πάει μακριά η βαλίτσα».

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως, ελπίζουν πως αν ο διάλογος ανοίξει και στη βάση και την κοινωνία και καταγραφεί ενδιαφέρον για τη συμπόρευση θα πιεστεί περισσότερο και η Νέα Αριστερά, εξ ου και σχεδιάζουν το επόμενο διάστημα να συνεχίσουν – ενδεχομένως και με δική τους πρωτοβουλία – τις κοινές εκδηλώσεις για την προοδευτική σύγκλιση.

