Τα 5+1 μηνύματα του Μητσοτάκη από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ – Το casus belli, η προειδοποίηση στο Ισραήλ και η Ουκρανία

Το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αξιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απευθυνθεί τόσο στην Τουρκία, όσο και στο Ισραήλ, αλλά και σε άλλες γειτονικές της Ελλάδας χώρες, επιχειρώντας να περιγράψει συνοπτικά την πολιτική και τις θέσεις της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει μια αμιγώς πολιτική ομιλία, υπογραμμίζοντας από την αρχή ότι «μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης έστειλε πέντε διακριτά μηνύματα:

· Τουρκία: ο πρωθυπουργός έθεσε στην προμετωπίδα του κομματιού της ομιλίας του που «απευθυνόταν» στην Άγκυρα το casus belli: «Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί», είπε. Να σημειωθεί ότι η άρση του casus belli αποτελεί προαπαιτούμενο από την Αθήνα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εργαλείο SAFE.

· Μέση Ανατολή: ο Κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε αυστηρή γλώσσα για το Ισραήλ, ουσιαστικά καλώντας το να σταματήσει την επιχείρηση στη Γάζα και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για οριστική κατάπαυση του πυρός: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου[…]. Μπορεί το Ισραήλ να είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας μας, αλλά, με την στάση του, αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

· Κυπριακό: απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περί λύσης δύο κρατών, ο πρωθυπουργός απέρριψε αυτή τη θέση, τονίζοντας ότι «η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια» και επανερχόμενος στις λύσεις υπό την αιγίδα και με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

· Ουκρανία: αν και προηγήθηκε της αναφοράς στο Κυπριακό, η Ουκρανία αποτέλεσε τον «βατήρα» του πρωθυπουργού για να μιλήσει για τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία ειρήνης χωρίς κατάπαυση του πυρός και χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Όπως δεν μπορεί να γίνει αποδοχή αλλαγής συνόρων με τις περιοχές που έχουν παρθεί με τη βία», ενώ τόνισε ότι «η αντίσταση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ένας πόλεμος επιβίωσης και εδαφικής κυριαρχίας, είναι ένας πόλεμος για την αξιοπρέπεια, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, την ειρήνη και την ασφάλεια».

· Γείτονες: o Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη Συρία («μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό. […] Η υποστήριξη μας για μία προσέγγιση Συρίας- ΕΕ σχετίζεται με την προστασία των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, ειδικά της ορθόδοξης μειονότητας»), τη Λιβύη («είμαστε γείτονες. Πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους, χωρίς καμία παρέμβαση», ενώ έκανε λόγο και για δίκαιη λύση οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας – Λιβύης με βάση το δίκαιο της θάλασσας) και τα δυτικά Βαλκάνια («η περιοχή έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνών»).

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί η αναφορά που έκανε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πρόταση της Ελλάδας για τη θεσμοθέτηση πανευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης στα social media, ώστε να προστατευθούν τα νεώτερα παιδιά από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει η χρήση του, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ασφάλειας».

