Αβάσιμες οι καταγγελίες Ασλανίδη για τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Σταμάτη, λέει η ΝΔ

Απορρίπτει τις καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη περί πιέσεων και ρουσφετιών του γαλάζιου βουλευτή Γιώργου Σταμάτη προς τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, η Νέα Δημοκρατία.

Το κυβερνών κόμμα στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη διαγραφή των τραπεζικών χρεών των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών από τον Μάρτιο του 2023.

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, τονίζουμε ότι η Πολιτεία, από τις 10 Μαρτίου 2023 είχε λάβει, δια των αρμόδιων υπουργείων, σειρά μέτρων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαγραφή των τραπεζικών χρεών» τονίζει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Και συνεχίζει: «Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, διεγράφησαν οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες προέρχονταν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνταν ή μη».

«Σημειώνουμε ότι ο κ. Σταμάτης, τότε ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνέβαλε καίρια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην παροχή κάθε στήριξης στις οικογένειες των πληγέντων» προσθέτει η ΝΔ και καταλήγει: «Όλα τα μέτρα στήριξης και αγωγής έχουν γνωστοποιηθεί από τις 10 Μαρτίου 2023, με κοινό δελτίο Τύπου έξι υπουργείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών» καταλήγει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της.

