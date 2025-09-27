Κοτοκεφτέδες με σάλτσα σόγιας

Το ζουμερό εσωτερικό και το τραγανό εξωτερικό των κοτοκεφτέδων, σε συνδυασμό με τη νόστιμη σάλτσα, θα σας ενθουσιάσει.

Το πιάτο αυτό είναι ιδανικό για λάτρεις του κοτόπουλου, για όσους ακολουθούν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και ένας πολύ καλός τρόπος για να εντάξετε το κοτόπουλο στο μενού της οικογένειας.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια κιμά από μπούτι κοτόπουλο (καθαρισμένο από κόκαλα και αλεσμένο στον επεξεργαστή τροφίμων)

1 αυγό

1 φάκελο έτοιμο μίγμα για κεφτεδάκια με φρυγανιά (αντικαταστήστε με 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά, αλατοπίπερο κατά βούληση και τα μπαχαρικά της αρεσκείας σας)

½ φλιτζάνι νερό

Σπορέλαιο για το τηγάνισμα (1 – 2 κουταλιές της σούπας)

Για τη σάλτσα

2 κουταλιές της σούπας λευκό ξίδι

¼ φλιτζανιού σάλτσα σόγιας

¾ φλιτζανιού νερό

3 κουταλιές της σούπας μέλι

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ, φρεσκοτριμμένο

Λίγο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο ή φρέσκο κρεμμυδάκι

Εκτέλεση

Αρχικά ανακατέψτε τα υλικά για τη σάλτσα σε ένα μπολ ή σε ένα βαζάκι μέχρι να έχει το μίγμα ομοιόμορφη σύσταση και αφήστε το στην άκρη. Ανακατέψτε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια και ζυμώστε απαλά με τα χέρια σας μέχρι να αναμειχθούν καλά. Πλάστε τα κεφτεδάκια σε μέτρια, στρογγυλά πλακέ τεμάχια και αφήστε τα να ξεκουραστούν σκεπασμένα στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα. Ζεστάνετε το σπορέλαιο σε ένα μεγάλο τηγάνι, προσθέστε τα κεφτεδάκια και τηγανίστε τα για 1 ½ λεπτό από κάθε πλευρά. Προσθέστε την προετοιμασμένη σάλτσα στο τηγάνι και φέρτε σε βρασμό. Μαγειρέψτε τα όλα μαζί (κεφτεδάκια + σάλτσα ) για 7-8 λεπτά. Μόλις ψηθούν καλά τα κεφτεδάκια, αποσύρετέ τα από το σκεύος και συνεχίστε το βράσιμο μέχρι να δέσει η σάλτσα. Όταν μειωθούν στο μισό τα υγρά και αποκτήσει μια πηχτή υφή η σάλτσα σόγιας, αποσύρετε από τη φωτιά. Τοποθετήστε τα κεφτεδάκια σε ένα πιάτο και περιχύστε τα με τη ζεστή σάλτσα. Γαρνίρετε με ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβίρετέ τα ζεστά.

Συμβουλή

Αν δεν θέλετε να τα τηγανίσετε, μπορείτε να ψήσετε τα κεφτεδάκια σε προετοιμασμένο ταψί με λαδόκολλα στο φούρνο, στους 180ο C για 25-30 λεπτά.

