Κοτοκεφτέδες με σάλτσα σόγιας

Το ζουμερό εσωτερικό και το τραγανό εξωτερικό των κοτοκεφτέδων, σε συνδυασμό με τη νόστιμη σάλτσα, θα σας ενθουσιάσει.
Το πιάτο αυτό είναι ιδανικό για λάτρεις του κοτόπουλου, για όσους ακολουθούν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και ένας πολύ καλός τρόπος για να εντάξετε το κοτόπουλο στο μενού της οικογένειας.
Αν δεν θέλετε να τα τηγανίσετε, μπορείτε να ψήσετε τα κεφτεδάκια σε προετοιμασμένο ταψί με λαδόκολλα στο φούρνο, στους 180ο C για 25-30 λεπτά.
