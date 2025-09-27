Σάμος: Συνελήφθη 29χρονος για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Στον εισαγγελέα Λέσβου οδηγήθηκε 29χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Σάμο και κατηγορείται για απάτες εις βάρος ηλικιωμένων ενώ αναζητείται συνεργός του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛΑΣ, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, 3 υποθέσεις απάτης, 1 που συνέβη και δυο απόπειρες απάτης, που διαπράχθηκαν πριν από δύο εβδομάδες περίπου, σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων στη Μυτιλήνη.

