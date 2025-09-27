ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Μητσοτάκη στην ΓΣ του ΟΗΕ: «Κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα»

«Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των διπλωματικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του, και κάνει λόγο για «εξαιρετικά αποτυχημένη παρουσία της κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη, όπου αποδείχθηκε περίτρανα η περιθωριοποίηση στην οποία έχει περιέλθει από την διεθνή κοινότητα», σημειώνοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης δεν αξιοποίησε τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που κατέχει αυτή την περίοδο η Ελλάδα, για μια πρωτοβουλία όπως μια Διάσκεψη Ασφάλειας και Ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Βασικό χαρακτηριστικό της ομιλίας του πρωθυπουργού ήταν το γεγονός ότι κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας: Ναι μεν κάλεσε την Τουρκία σε άρση του casus belli, ωστόσο με τις πράξεις -ή μάλλον με την απραξία της-, η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτο τον τουρκικό αναθεωρητισμό» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «δεν τόλμησε να μιλήσει για διεθνείς και ευρωπαϊκές κυρώσεις και εμπάργκο όπλων, ώστε να ασκηθεί πραγματική πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό της γενοκτονίας» ότι «ενώ σειρά δυτικών κρατών αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση φρόντισε να διατρανώσει με την ομιλία του πρωθυπουργού ότι είναι ”πιο Νετανιάχου και από τον Νετανιάχου”».

Επίσης χαρακτηρίζει «εκκωφαντική έλλειψη συνεκτικής πολιτικής» τις αναφορές του πρωθυπουργού για τις σχέσεις Ελλάδος-Λιβύης και για την προστασία των μειονοτήτων στη Συρία και προσθέτει: «Πέρα από μεγαλοστομίες η κυβέρνηση δεν έχει κάνει την παραμικρή διπλωματική ενέργεια, προκειμένου να αποτρέψει αναθεωρητικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο και να επικρατήσει σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «το μόνο στο οποίο έδειξε να έχει σταθερότητα η πολιτική Μητσοτάκη, είναι το γεγονός ότι απέδειξε με την ομιλία του, για άλλη μια φορά, ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί άβουλα τις επιταγές της Ουάσιγκτον, τόσο στο ουκρανικό όσο και στις αμυντικές δαπάνες, ακόμη και εάν η χώρα ζημιώνεται» σχολιάζοντας πως «δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, που είναι από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε δαπάνες του ΑΕΠ για τα εξοπλιστικά, να σχεδιάζει ακόμα μεγαλύτερες δαπάνες» και καταλήγει: «Μετά το πρωτοφανές φιάσκο σχετικά με την ακυρωθείσα συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η κυβέρνηση υπέπεσε σε σειρά και άλλων σοβαρών λαθών.

Χαρακτηριστική είναι η απαράδεκτη ομιλία Γεραπετρίτη στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχετικά με απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, όπου δεν ανάφερε ούτε μια φορά το Κυπριακό και την τουρκική προκλητικότητα σε βάρος της Ελλάδας. Παράλληλα, λίγες μόλις ημέρες μετά την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αζέρο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, η αζέρικη πλευρά πραγματοποίησε συνάντηση με τον ”ΥΠΕΞ” του ψευδοκράτους».

