Χάρης Δούκας: Η Βασ. Όλγας θα ανοίξει – Να στηριχθεί το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

«Πρέπει σαν Πολιτεία να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα του κυρίου Ρούτσι και να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στην εκταφή της σορού του παιδιού του», επισήμανε μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Αυτό είναι το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και για αυτό το στήριξα. Οτιδήποτε άλλο δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση και είναι στη λάθος κατεύθυνση, για αυτό και στηρίζω το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και συνολικά των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους έγκλημα των Τεμπών», επισήμανε ο Χάρης Δούκας.

«Μιλάμε για γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στεκόμαστε δίπλα τους και όχι απέναντί τους. Πρέπει να αισθάνονται συνέχεια ότι έχουν την Πολιτεία μαζί τους στον δύσκολο αγώνα τους. Πρέπει να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το κίνημα στήριξης του Ιμάμογλου»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον φυλακισμένο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το κίνημα στήριξης του Ιμάμογλου. Είναι δύσκολο. Ο Ερντογάν έχει πολύ μεγάλη ισχύ, βλέπετε ότι είναι ο κύριος συνομιλητής του Τραμπ και πολλών άλλων αυταρχικών ηγετών, έχει επαφές και με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μου έκανε εντύπωση όταν είχα πάει στην Τουρκία και συνάντησα διάφορα στελέχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τους ρώτησα “ποια ακριβώς είναι η προσέγγιση που θέλει η Ευρώπη”; Μου είπαν ότι υπάρχει δυσκολία, διότι η Ευρώπη θέλει συνομιλητή τον Ερντογάν στα πολύ δύσκολα θέματα που έχει μπροστά της, στα μέτωπα με τη Μέση Ανατολή, με τη Ρωσία.

Και θεωρεί ότι είναι κρίσιμος συνομιλητής, για αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και αυτή η διατύπωση μου έκανε, οφείλω να πω, άσχημη εντύπωση, διότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και μιλάμε για τις αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, που πρέπει η Ευρώπη να έχει πολύ ψηλά. Εάν σε αυτά βάζουμε νερό στο κρασί μας, τότε δε μπορούμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα, και τότε θα βρούμε και άλλους σαν τον Ερντογάν και τον Πούτιν και τον Τραμπ και θα υπερισχύσει η ισχύς του δυνατού και του ισχυρού, κάτι το οποίο στη δική μας περίπτωση, της Ελλάδας, δεν μας εξυπηρετεί και είναι ενάντια στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης».

Όσον αφορά το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών που θα απονείμει ο Χάρης Δούκας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στον γνωστό ισραηλινό δημοσιογράφο Γκίντεον Λέβι, υπογράμμισε:

«Βραβεύουμε τον Γκίντεον Λέβι, έναν πατριώτη Ισραηλινό που τάσσεται υπέρ των Παλαιστινίων, γράφει πάρα πολλά χρόνια για την παράνομη κατοχή και ταυτόχρονα για τη γενοκτονία που συντελείται, και εξηγεί, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο λάθος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Θα μας εξηγήσει ότι πατριωτισμός σημαίνει να είσαι απέναντι σε κάθε αδικία».

«Θα μειώσουμε την κίνηση κατά 25% στις ώρες αιχμής»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε, τέλος, την πρόθεσή του να ανοίξει τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας για τα αυτοκίνητα.

«Έχουμε πάρει μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη αποσυμφόρησης κυρίως στις ώρες αιχμής, και είναι μία κυκλοφοριακή ρύθμιση που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Το έργο ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα. Όποιος περνάει βλέπει ότι εκεί συνεχίζουν και γίνονται κανονικά τα έργα, όπως και στην Αμαλίας, όπου κάνουμε έργα για να επιτρέπεται η αναστροφή.

Μας λένε οι συγκοινωνιολόγοι ότι με αυτές οι 2 κινήσεις, το άνοιγμα της Β. Όλγας για τα αυτοκίνητα και την αναστροφή στην Αμαλίας, θα μπορέσουμε να μειώσουμε την κίνηση στους γύρω δρόμους κατά 25% στις ώρες αιχμής, άρα σημαίνει ότι θα μειώσουμε πάρα πολύ τον χρόνο που χάνουμε το πρωί.Πώς είναι δυνατόν να ασχολούνται 3 Υπουργεία με μία κυκλοφοριακή ρύθμιση που, στο κάτω κάτω, είναι μία απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου βασισμένη σε μία μελέτη συγκοινωνιολόγων; Θέλουμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα αυτές τις αλλαγές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και όχι να τους τιμωρούμε, θεωρώντας ότι υπάρχουν έργα τα οποία δεν πρέπει να τα αγγίξουμε».

«Η Β. Όλγας θα γίνει, τα έργα στη Β. Όλγας, θα προχωρήσουν, το θέλει ο κόσμος γιατί θα βοηθήσει στην καθημερινότητά του. Υπάρχει μία δημοσκόπηση από μία μεγάλη εταιρεία σήμερα που δημοσιεύεται, που βάζει και το θέμα της Β. Όλγας και η αποδοχή για το άνοιγμά της φτάνει το 80%. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει κάτι διαφορετικό», διαμήνυσε.

