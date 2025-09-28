Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: Ματσάρα χωρίς νικητή στην Τρίπολη

Σε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια της σεζόν στην Super League, Αστέρας Aktor και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη προηγήθηκε με τον Φεντερίκο Μακέντα (7’), αλλά εκείνη του Ράζβαν Λουτσέσκου γύρισε το ματς ως το 34’ με τα γκολ των Κιρίλ Ντεσπόντοφ (21’ πέν.), Γιάννη Κωνσταντέλιας (27’) και Φεντόρ Τσάλοφ (34’ πέν.). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν και, αφού μείωσαν με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη (45’+2’) κατάφεραν να φτάσουν στο 3-3 με τη «χρυσή αλλαγή», Νικολάς Τζοακίνι (74’). Άντεξαν, μάλιστα, παρά την αποβολή του Κωνσταντίνου Πομόνη στο 90’.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από τα πρώτα του λεπτά, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 7’. Από λάθος του Σουαλιό Μεϊτέ, η μπάλα έφτασε στον Εμμανουηλίδη, αυτός έκανε την κάθετη πάσα στον Μακέντα που πλάσαρε τον Γίρι Παβλένκα για το 1-0. Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έβγαλαν αντίδραση, φέρνοντας σχετικά γρήγορα τα… κάτω-πάνω.

Ο Ντεσπόντοφ ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Ντάνι Φερνάντες, με τον ίδιο τον Βούλγαρο να εκτελεί εύστοχα για το 1-1 στο 21’. Τρία λεπτά μετά, ο Μακέντα πίστεψε πως σκόραρε για δεύτερη φορά, ωστόσο το γκολ του Ιταλού ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Και στο 27’ έγινε το 1-2, με τον Τάισον να στρώνει στον Κωνσταντέλια, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να σουτάρει από το ημικύκλιο της περιοχής νικώντας τον Νίκο Παπαδόπουλο. Οι Αρκάδες έβγαλαν, επίσης, αντίδραση.

Ωστόσο, αφενός ο Παβλένκα απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μακέντα στο 29’, αφετέρου το τρομερό σουτ του Μούμο Μουνιόθ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. Κι αφού δεν έγινε το 2-2, ήρθε το 1-3, πάλι από την άσπρη βούλα. Νέο πέναλτι, του Φερνάντες, αυτή τη φορά για μαρκάρισμα στο πρόσωπο του Τσάλοφ έπειτα από παρέμβαση του VAR (Αναστάσιος Παπαπέτρου, Δημήτριος Μόσχου), με τον Ρώσο να μετατρέπει σε γκολ την εσχάτη των ποινών, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στον ΠΑΟΚ στο 34’.

Το παιχνίδι επεφύλασσε κι άλλες συγκινήσεις προτού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Ο Τάισον δεν πρόλαβε στο 45’ να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, για να μειώσει ο Αστέρας σε 2-3 στις καθυστερήσεις. Ο Παβλένκα απέκρουσε το πρώτο πλασέ του Μακέντα, αλλά στην επαναφορά ο Εμμανουηλίδης αντέδρασε πρώτος, στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό των διχτύων, δίνοντας άλλο χρώμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ο Λουτσέσκου ήταν αυτός που έκανε πρώτος τις κινήσεις του. Μάλιστα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρέθηκε σε ευνοϊκότατη θέση στο 62’, μα πλάσαρε άστοχα. Δυο από τις αλλαγές του Παντελίδη, όμως, έκαναν… δουλειά. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο έκλεψε τη λάθος πάσα του Γκάρι Τέιλορ, σούταρε, η μπάλα κόντραρε σε συμπαίκτη του και στρώθηκε τον Τζοακίνι που πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Παβλένκα για το 3-3 στο 74’.

Από εκτέλεση κόρνερ στο 82’, ο Ντέγιαν Λόβρεν με το κεφάλι από πλάγια έστειλε την μπάλα πάνω από τα γκολπόστ, με τους φιλοξενούμενους να αναζητούν πιο επιτακτικά το γκολ της νίκης. Δυο λεπτά μετά, το σουτ του Λούκα Ιβανούσετς έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου ενώ από την άλλη πλευρά πέρασε η κεφαλιά του Κωνσταντέλια στο 87’.

Ο Πομόνης αποβλήθηκε στο 90’ δεχόμενος δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Σταύρο Τσιμεντερίδη για καθυστέρηση ωστόσο οι Αρκάδες δεν «πλήρωσαν» το αριθμητικό μειονέκτημα. Το 3-3 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να μένει στο «Χ» για τρίτο διαδοχικό επίσημο ματς, λίγες μέρες πριν το ταξίδι στο Βίγκο (Πέμπτη 2/10, 19:45) για το ματς με τη Θέλτα. Για τον Αστέρα Τρίπολης αυτός ήταν, μόλις, ο δεύτερος φετινός βαθμός αλλά μια καλή ένεση ηθικού ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Καλτσάς, Φερνάντες, Εμμανουηλίδης, Πομόνης, Κετού – Κένι, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς.

Κόκκινες: Πομόνης (90’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες (62’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (70’ Αλμυράς), Καλτσάς (85’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (86’ Κέτου), Μούμο, Μακέντα (62’ Τζοακίνι).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά (53’ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (70’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (53’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (70’ Γιακουμάκης).

