search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 18:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 17:15

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το περιβάλλον του πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά κι ενορχήστρωνε τις παράνομες επιδοτήσεις»

28.09.2025 17:15
pasok

«Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ– Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά γνώριζε κι ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζεται στη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Επίσης υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά πως «δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι ”ο άνθρωπος μας” για τον οποίο συζητούν και ”πήρε έξι χιλιάρικα”; Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ”όρκο σιωπής”;».

Διαβάστε επίσης:

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η εξεταστική επιτροπή δεν εξετάζει ποινικά αδικήματα πολιτικών και ιδιωτών»

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης – Επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής, η χώρα υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό μέγεθος

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
police usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

troxaio-galaxidi
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

india astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

vioitia
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ» – Τι λέει ο βασικός μάρτυρας της φρικιαστικής υπόθεσης (Video)

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

germanou_liagkas
MEDIA

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας - Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 18:55
police usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

troxaio-galaxidi
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

india astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

1 / 3