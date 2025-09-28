Τρίκαλα: Αρκουδίτσα πιάστηκε να «κόβει» βόλτες στο κέντρο

Μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της πόλης των Τρικάλων όταν μία ήσυχη μικρή αρκούδα σημειώθηκε να κόβει βόλτες τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο.

Η πρώτη εμφάνιση του μαλλιαρού επισκέπτη έγινε στην οδό Μαβίλη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ μία ώρα αργότερα, η αρκούδα εντοπίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο των Τρικάλων, όπως αναφέρει το trikalaidees.gr.

Στις σχετικές εικόνες του trikalaidees.gr, η αρκούδα καταγράφεται να… κάνει τη βόλτα της στους δρόμους της πόλης, σε ήρεμη κατάσταση, αλλά εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μια νεαρή αρκούδα, περίπου δύο ετών, που χάθηκε, έχοντας απομακρυνθεί από το φυσικό της περιβάλλον. Το ζώο δεν αποκλείεται να βγήκε σε αναζήτηση τροφής, ή απλώς να παρασύρθηκε από την περιέργεια που διακρίνει τα νεαρά ζώα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι αρκούδες δεν είναι επιθετικές από τη φύση τους -εκτός αν προκληθούν ή αιφνιδιαστούν-, και συστήνουν στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μην πλησιάσουν, και να ενημερώσουν άμεσα τις Αρχές, σε περίπτωση που την εντοπίσουν.

