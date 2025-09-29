“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δωρεάν λύσεις συνδεσιμότητας και επικοινωνίας μαζί με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προσφέρει στις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) η COSMOTE TELEKOM. Μέσα από την πρωτοβουλία “Start your Business” η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τις ΜμΕ εξοπλίζοντάς τες με όλα εκείνα τα εργαλεία τεχνολογίας που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να διαφοροποιηθούν και να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στην αγορά. Το “Start your Business” καλύπτει βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε συνδεσιμότητα και επικοινωνία,ενισχύει την ψηφιακή τους παρουσία και αυξάνειτην παραγωγικότητά τους.
Τι προσφέρει η πρωτοβουλία “Start your Business”
Με το “Start your Business”, πουαπευθύνεται σε επιχειρήσεις[1] που έχουν συσταθεί τους τελευταίους 5 μήνες, οι νέες επιχειρήσεις απολαμβάνουν[2]:
Ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι κάθε νέα επιχείρηση είναι μια μικρή “επανάσταση”, που φέρνει φρέσκες ιδέες και δημιουργικές λύσεις στην αγορά. Με την πρωτοβουλία “Start your Business”, προσφέρουμε στις νέες επιχειρήσεις τα ψηφιακά εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυνατά και να εξελιχθούν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».
Δήλωση ενδιαφέροντος
Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία μέσα από τη σελίδα https://www.cosmote.gr/startyourbusiness. Μπαίνοντας στο site, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τον ΑΦΜ της εταιρείας τους και μέσω ΓΕΜΗ ελέγχεται αν είναι δικαιούχοι. Αν είναι όντως δικαιούχοι, επιλέγουν τις υπηρεσίες και τις λύσεις που τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια εκπρόσωπος της COSMOTE TELEKOM επικοινωνεί με την επιχείρηση για να διαμορφώσουν μαζί το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της.
Με το “Start your Business”, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών ΜμΕ, παρέχοντάς τους, με τη δύναμη και την τεχνογνωσία της TELEKOM, ακόμα πιο προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις. Λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή τους και στην μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.
Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία “Start your Business” εδώ.
