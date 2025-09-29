search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:41
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 22:00

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ γίνονται …αφετηρία για συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας –  Πώς θα διεκδικήσεις μία από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ

29.09.2025 22:00
1-13

Η προετοιμασία για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας συνεχίζεται με ένταση,  το σώμα και το μυαλό προθερμαίνονται για την πρόκληση και όλες οι προπονήσεις οδηγούν …στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Εκεί, όσοι δρομείς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στη μεγάλη δρομική γιορτή, μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ.

Δείτε το βίντεο:

Δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 8 Οκτωβρίου

Ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, προσφέρει δωρεάν 2.300 συμμετοχές για τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run.

Έως και τις 8 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να επισκέπτονται 150 επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Αθήνα, για να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να συμμετάσχουν σε κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου, για την ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τις 2.300 δωρεάν θέσεις. Η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ και να διεκδικήσετε μια από τις δωρεάν συμμετοχές στον Μαραθώνιο πατήστε εδώ.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν την ειδική  φόρμα του ΣΕΓΑΣ για να οριστικοποιήσουν και επικυρώσουν τη συμμετοχή τους. Τον αγωνιστικό αριθμό τους και το υλικό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τα παραλάβουν από το κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου υπέβαλαν αίτηση, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και τον μοναδικό αριθμό συμμετοχής τους.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodinei osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

tony blair 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

kimberly usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν έχουμε λάβει ακόμη το σχέδιο του Τραμπ – Είναι κοντά στις φιλοπόλεμες θέσεις του Νετανιάχου, δήλωσε αξιωματούχος

dias brady
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επίθεση σε οπαδούς της Λάρισας μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι – Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, φθορές σε αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:39
rodinei osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

tony blair 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

kimberly usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της

1 / 3