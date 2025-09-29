Χαμάς: Δεν έχουμε λάβει ακόμη το σχέδιο του Τραμπ – Είναι κοντά στις φιλοπόλεμες θέσεις του Νετανιάχου, δήλωσε αξιωματούχος

Ότι δεν έχει λάβει πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ διαμηνύει η Χαμάς, λίγο μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την παλαιστινιακή οργάνωση να αποδεχθεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για την ειρήνη στη Γάζα.



Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα δεν έχει λάβει καμία πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω μεσολαβητών.



Ο αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς παραμένει ανοιχτή στο να μελετήσει οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προστατεύει τα παλαιστινιακά συμφέροντα, να διασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και να τερματίζει τον πόλεμο.



Ερωτηθείς για τα όπλα της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο αξιωματούχος είπε: «Τα όπλα της αντίστασης αποτελούν κόκκινη γραμμή όσο συνεχίζεται η κατοχή.



«Το ζήτημα των όπλων μπορεί να συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής λύσης που εγγυάται την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967».

«Κοντά στον Νετανιάχου η πρόταση»

Την ίδια ώρα, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μουχάμαντ Μαρντάουι, ανέφερε σε συνέντευξή του στο κανάλι Al Jazeera ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου «κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική».

«Αυτό που ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου [σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου] κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική. Είναι κοντά σε αυτό που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχιστεί ο πόλεμος» ανέφερε δε.

Ωστόσο, διευκρίνισε, «πρέπει να λάβουμε αυτό το σχέδιο γραπτώς και με σαφήνεια πριν απαντήσουμε σε αυτό. Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων».

Τόνισε ακόμα ότι ούτε η Χαμάς ούτε κανένας Παλαιστίνιος δεν έχει δει ακόμη το σχέδιο.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός σε πτήση: Επιβάτες άρχισαν να σκίζουν και να … τρώνε τα διαβατήριά τους – Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ο οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου και τη διοίκηση της Λωρίδας

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα, αλλιώς ο Νετανιάχου θα «τελειώσει τη δουλειά» με τις πλάτες των ΗΠΑ