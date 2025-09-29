H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα» στο παρκε του Novasports!

20 ομάδες, 38 αγωνιστικές και περισσότερες από 400 αναμετρήσεις (+74 από πέρυσι) θα απολαύσουν οι συνδρομητές μαζί με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports που θα καλύψει και φέτος με τον αρτιότερο τρόπο την EuroLeague με τελικό στόχο το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2026

Παναθηναϊκός AKTOR-Μπάγερν & Μπασκόνια-Ολυμπιακός (1η αγ.) και Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα καθηλώνουν τους φίλους του μπάσκετ στην πρεμιέρα της διαβολοβδομάδας

Τζάμπολ και στο EuroCup με διπλή ελληνική συμμετοχή φέτος με Άρη Betsson και Πανιώνιο – Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν στη Βενέτσια και οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τους Νάινερς Κέμνιτς στην 1η αγωνιστική του EuroCup

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για το τζαμπολ της φετινής σεζόν με την πρώτη «διαβολοβδομάδα» στο παρκέ του Novasports!

Η φετινή σεζόν θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική, ακόμη πιο θεαματική με τη συμμετοχή συνολικά 20 ομάδων οι οποίες θα δώσουν 38 αγωνιστικές για να συνεχίσουν μετά στα Play Offs και φυσικά στο μεγάλο στόχο του FinalFour που φέτος θα φιλοξενηθεί μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Centers Athens το διάστημα 22-24/5/2026.

Η σεζόν ξεκινάει στις 30/9 με «διαβολοβδομάδα» (την 1η από τις 10 συνολικά που θα διεξαχθούν) και τις ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να δίνουν μεγάλα ντέρμπι. Ο επτά φορές πρωταθλητής Ευρώπης του Εργκίν Αταμάν, υποδέχεται τη Μπάγερν (30/9, 21:15) και τη Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15), ενώ ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινάει στην Ισπανία κόντρα στη Μπασκόνια (30/9, 21:45) και στην Ρεάλ (2/10, 21:45).

Η άλλη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση, το EuroCup κάνει τζάμπολ επίσης στις 30/9 και τη φετινή σεζόν τη χώρα μας θα την εκπροσωπήσουν ο Άρης Betsson και ο Πανιώνιος που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 11 χρόνια. Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν στη Βενέτσια (30/9, 21:00) και οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τους Νάινερς Κέμνιτς (1/10, 19:30) στην 1η αγωνιστική του EuroCup.

Tην ίδια στιγμή στο Novasports προβάλλεται το «Taste of Europe» μια νέα μίνι σειρά επεισοδίων. Οι κόσμοι του αθλητισμού και του φαγητού συναντώνται σε μερικές από τις πιο ζωντανές πόλεις της Ευρώπης, με καλεσμένο έναν αστέρα από τον κόσμο του μπάσκετ. Στο αποψινό επεισόδιο (Novasports Prime 23:15) καλεσμένος θα είναι ο σέντερ του Παναθηναϊκού Mathias Lessort και στο επόμενο, την άλλη Δευτέρα 6/10, o power forward της Αναντολού Εφές Vincent Poirier.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports:

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:00 EuroLeague – 1η αγωνιστική: Ντουμπάι-Παρτίζαν Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:45 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:00 EuroCup – 1η αγωνιστική: Βενέτσια-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup – 1η αγωνιστική: Πανιώνιος-Νάινερς Κέμνιτς Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 EuroLeague – 1η αγωνιστική: Μονακό-Ζάλγκιρις Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ-Παρί Novasports Prime σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 EuroCup: Τρέντο-Μπουργκ Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:45 Playmakers Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς-Μπουντούτσνοστ Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Φενερμπαχτσέ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 EuroLeague: Μονακό-Ντουμπάι Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπασκόνια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Βίρτους Μπολόνια Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:30 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.