Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Ειδικότερα, αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 07:30 έως και τις 19:00, για την πραγματοποίηση τοποθέτησης μεταλλικής υποδομής και VMS, στο 180,5o χλμ. του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύει:
Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύουν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μειωμένα κόμιστρα στους Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων Τραγάνας και Αγίας Τριάδας, καθώς και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Τραγάνας.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.