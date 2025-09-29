Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 07:30 έως και τις 19:00, για την πραγματοποίηση τοποθέτησης μεταλλικής υποδομής και VMS, στο 180,5o χλμ. του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύει:

Ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου στο 190,456ο χλμ. έως τον Ημικόμβο (Η/Κ) Καμμένων Βούρλων στο 177,585ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται προς τον Η/Κ Καμμένων Βούρλων μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου. Ταυτόχρονα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 178ο χλμ. έως και το 181,6ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της δεξιάς λωρίδας. Επίσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στον Α/Κ Μώλου και στον Η/Κ Σκάρφειας, κλειστοί θα είναι οι κλάδοι εισόδου.

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύουν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μειωμένα κόμιστρα στους Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων Τραγάνας και Αγίας Τριάδας, καθώς και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Τραγάνας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.