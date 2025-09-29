search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 14:48
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 13:37

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

29.09.2025 13:37
nea-odos-logo-new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 07:30 έως και τις 19:00, για την πραγματοποίηση τοποθέτησης μεταλλικής υποδομής και VMS, στο 180,5o χλμ. του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύει:

  1. Ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου στο 190,456ο χλμ. έως τον Ημικόμβο (Η/Κ) Καμμένων Βούρλων στο 177,585ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται προς τον Η/Κ Καμμένων Βούρλων μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου.
  2. Ταυτόχρονα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 178ο χλμ. έως και το 181,6ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της δεξιάς λωρίδας.
  3. Επίσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στον Α/Κ Μώλου και στον Η/Κ Σκάρφειας, κλειστοί θα είναι οι κλάδοι εισόδου. 

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύουν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μειωμένα κόμιστρα στους Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων Τραγάνας και Αγίας Τριάδας, καθώς και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Τραγάνας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

samaras-papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

bisbikaros_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης

dimitrakopoulos_floridis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δημητρακόπουλος «αδειάζει» Φλωρίδη – Σε 2 μήνες οι τοξικολογικές εξετάσεις, καμία καθυστέρηση δίκης ή παραγραφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 14:48
eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

samaras-papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

bisbikaros_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

1 / 3