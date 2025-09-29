search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

29.09.2025 23:39

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

29.09.2025 23:39
rodinei osfp

Χωρίς τον Ροντινέι θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (1/10). Ο Βραζιλιάνος μπακ γνωστοποίησε μέσω προσωπικής του ανάρτησης πως δεν βρίσκεται σε θέση να ενισχύσει την ομάδα, εξαιτίας ενός τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι βρίσκεται σε δύσκολη φάση τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, καθώς όπως αναφέρει, πρόκειται για την πρώτη φορά μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια παρουσίας του στον Ολυμπιακό που αναγκάζεται να μείνει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Ο Ροντινέι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη θεραπεία, ανέφερε πως αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις που δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί στο 100% και πως το να πιέσει την κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινώσει το πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επάνοδό του, στέλνοντας μήνυμα στους φίλους της ομάδας:

«Ζητώ θετική ενέργεια από όλους. Θα επιστρέψω πιο δυνατός για να συνεχίσω να δίνω τον εαυτό μου για αυτόν τον σύλλογο που αγαπώ».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συμμετάσχει σε αρκετούς αγώνες κάνοντας ενέσεις προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα, ωστόσο αυτή τη φορά η κατάσταση απαιτεί προσοχή και αποφόρτιση.

Ο έμπειρος μπακ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απουσία του από το ευρωπαϊκό ραντεβού, όμως υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει με επιμονή και χαμόγελο, προσμένοντας να επιστρέψει σύντομα στην αγωνιστική δράση.

«Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όμως είμαι βέβαιος πως έρχονται ακόμη πιο όμορφες μέρες. Είμαι Ολυμπιακάρα – σε αγαπώ, Ολυμπιακέ!».

Η απουσία του Ροντινέι αποτελεί πλήγμα για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζεται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας απέναντι στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Η ανάρτηση του Ροντινέι:

«Είμαι εδώ μόνος και σκεπτικός, δεν είμαι καλά, πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα ρωτώντας τι συμβαίνει και δεν παίζω. Δυστυχώς είμαι τραυματίας και νιώθω πόνο που με εμποδίζει να είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ.

Σε σχεδόν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία μου και σύντομα θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός για να δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο που έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ.

Ζητώ από όλους όσοι με στηρίζουν θετική ενέργεια και θα επιστρέψω σύντομα. Έχω παίξει σε πολλούς αγώνες κάνοντας ενέσεις γιατί νιώθω πολύ πόνο, φυσιολογικό για έναν παίκτη που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και τον σύλλογο, αλλά τώρα είναι ένας πόνος που με ενοχλεί πολύ και αν συνεχίσω να το πιέζω, μόνο θα χειρότερο θα γίνει.

Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη στιγμή που θα μείνω εκτός, αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου για να επιστρέψω 100%. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλες υπέροχες στιγμές. Είμαι Ολυμπιακάρα, σε αγαπώ Ολυμπιακέ».

